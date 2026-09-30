9 अक्तूबर को शनि का नक्षत्र परिवर्तन: मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि के गोचर का मिलेगा अच्छा लाभ

1 of 4 शनि नक्षत्र परिवर्तन 2026 - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष में शनिदेव की चाल और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष प्रभाव और महत्व होता है। जब भी शनि की चाल बदलती है तो इसका व्यापक असर सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 9 अक्टूबर 2026 को शनिदेव उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो 8 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। आइए जानते हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर कैसा होगा प्रभाव।

2 of 4 मकरा राशि - फोटो : amar ujala

मकर राशि पर शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव

शनि का 9 अक्तूबर को अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर मकर राशि वालों के लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं जो लोग व्यापार में हैं उनको अच्छी डील हासिल होगी जिससे कारोबार में बेहतर परिणाम मिलेंगे।

3 of 4 कुंभ राशि - फोटो : amar ujala

कुंभ राशि पर शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव

शनि का नक्षत्र परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। शुभ सूचना सुनने को मिल सकता है और आने वाले दिनों में आपको बेहतर परिणाम की प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आपको उन्नति के अवसरों में वृद्धि होगी। इस दौरान कुछ प्रभावशाली लोगों से मेल-मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। जो लोग राजनीति में हैं उनको कोई बड़ा पद मिल सकता है।

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