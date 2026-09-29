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30 सितंबर राशिफल: ग्रह-नक्षत्रों की चाल बदलेगी दिन का हाल! मेष, सिंह, तुला, कुंभ और मीन राशि समेत पढ़ें राशिफल

Tue, 29 Sep 2026 03:36 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 29 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

30 September Rashifal: 30 सितंबर का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है? जानिए आज के राशिफल में धन, करियर, प्रेम और भाग्य से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत।

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Today Prediction Horoscope of 30 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
30 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

30 सितंबर का राशिफल: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। आज का दिन कुछ राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और करियर में प्रगति के संकेत लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशियों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। आज के राशिफल में हम जानेंगे कि सभी 12 राशियों के जातकों के लिए 30 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है। नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में आज क्या संकेत मिल रहे हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी जानकारी आगे विस्तार से दी गई है। तो आइए जानते हैं 30 सितंबर का राशिफल और देखते हैं कि आज ग्रह-नक्षत्र आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहे हैं।

Today Prediction Horoscope of 30 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
daily rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
आज आर्थिक मामलों में आपके लिए उम्मीद की नई किरण नजर आ सकती है। निवेश या पैसों से जुड़े किसी फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य से काम लेंगे तो लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। काम के प्रति आपका उत्साह बना रहेगा और आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में पूरी ऊर्जा लगाएंगे। जीवनसाथी के साथ बिताया समय रिश्ते में प्रेम और अपनापन बढ़ाएगा। कारोबार करने वालों को आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते दिखाई दे सकते हैं। सेहत को लेकर छोटी परेशानियों को भी नजरअंदाज न करें। बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो परिवार का माहौल और भी सुखद हो जाएगा।

Today Prediction Horoscope of 30 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
daily rashifal - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि
आज आपके लिए समझदारी और संयम से आगे बढ़ने का दिन है। किसी भी काम में जल्दबाजी से बचेंगे तो सफलता की राह आसान होगी। मान-सम्मान में वृद्धि से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। परिवार में विवाह से जुड़ी कोई अड़चन दूर होने पर खुशियों का माहौल बन सकता है। यात्रा के दौरान मिलने वाली कोई महत्वपूर्ण जानकारी आगे आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि घर में किसी छोटी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बात को बढ़ाने के बजाय शांति और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा।

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daily rashifal - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि
आज आप अपनी दिनचर्या और काम करने के तरीके में कुछ नए बदलाव लाने के लिए प्रेरित रहेंगे। ये छोटे बदलाव आगे चलकर आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ सकते हैं। परिवार में किसी नए सदस्य के आने की खुशखबरी मिलने से वातावरण उत्साहपूर्ण हो सकता है। विवाह से जुड़ी परेशानियों में भी राहत मिलने के संकेत हैं। पिता की कोई सलाह आज आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण चर्चा में आपके विचारों को सराहना मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों से प्रभावित हो सकते हैं।

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daily rashifal - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
आज जीवन में सुख-सुविधाओं को बढ़ाने की आपकी इच्छा पूरी होती दिखाई दे सकती है। घर के लिए कोई जरूरी सामान या नया वाहन खरीदने का विचार बन सकता है। यदि लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो उससे जुड़ा काम आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। सरकारी काम में थोड़ी देरी जरूर हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखने से रास्ता निकल आएगा। किसी मित्र की आर्थिक मदद करना रिश्ते को और मजबूत करेगा। पुराने लेन-देन से जुड़ा कोई मामला दोबारा सामने आ सकता है, इसलिए उसे टालने के बजाय समय रहते सुलझाना समझदारी होगी।

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