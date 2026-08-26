2 सितंबर को शुक्र गोचर से बनेगा मालव्य राजयोग, इन राशियों को करियर-कारोबार में आर्थिक उन्नति के योग

1 of 5 2 सितंबर को शुक्र गोचर से बनेगा मालव्य राजयोग - फोटो : amar ujala

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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सितंबर माह में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिससे कई तरह के शुभ योगों का निर्माण होगा। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख, वैभव, धन, सुख-सुविधा, प्रेम, कला और भौतिक सुविधाओं का कारक माना जाता है। सितंबर माह में शुक्र के गोचर से पंचमहापुरुष राजयोग में एक मालव्य राजयोग का निर्माण होने वाला है। जब शुक्र अपनी स्वराशि, उच्च राशि या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर केंद्र भाव में स्थित होते हैं, तो मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को शुक्र के गोचर से मालव्य राजयोग बनेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार धन के दाता ग्रह शुक्र 2 सितंबर को दोपहर 01 बजकर 44 मिनट पर अपनी स्वराशि तुला में गोचर करेंगे। 2 सितंबर से शुक्र के गोचर करने से बना मालव्य राजयोग कुछ राशियों की आर्थिक स्थिति में मजबूती, करियर में प्रगति और सुख-सुविधाओं में इजाफा का योग है। आइए जानते हैं मालव्य राजयोग बनने से किन राशियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।

2 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि पर मालव्य राजयोग का प्रभाव

2 सितंबर से शुक्र के गोचर करने से बना मालव्य राजयोग कर्क राशि वालों के लिए सकारात्मक और शुभ साबित होगा। आय के नए-नए स्त्रोत खुल सकते हैं। अचानक लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में कोई नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे उनके करियर में ऊंचा मुकाम हासिल हो सकता है। सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा और लग्जरी जीवन का आनंद उठाने का अवसर मिलेगा।

3 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि पर मालव्य राजयोग का प्रभाव

शुक्र के गोचर का सबसे ज्यादा लाभ तुला राशि के जातकों को मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी ग्रह स्वयं शुक्रदेव होते हैं। मालव्य राजयोग बनने से आपके करियर, पद-प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ मे अवसरों में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए कुछ बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। इस दौरान आपको नए संपर्कों का फायदा आपको मिल सकता है। सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा। अचानक नए तरह के अवसरों में वृद्धि होगी। जीवन में वाहन और मकान सुख का आनंद मिलेगा। सूर्य-केतु और बुध की महायुति से इन राशियों को होगा लाभ, करियर में दिखेगा बड़ा बदलाव शुक्र के गोचर का सबसे ज्यादा लाभ तुला राशि के जातकों को मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी ग्रह स्वयं शुक्रदेव होते हैं। मालव्य राजयोग बनने से आपके करियर, पद-प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ मे अवसरों में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए कुछ बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। इस दौरान आपको नए संपर्कों का फायदा आपको मिल सकता है। सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा। अचानक नए तरह के अवसरों में वृद्धि होगी। जीवन में वाहन और मकान सुख का आनंद मिलेगा।

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4 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि पर मालव्य राजयोग का प्रभाव

2 सितंबर को बनने वाला मालव्य राजयोग सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति में मजबूती लाएगा। नौकरी में प्रमोशन के अवसरों में वृद्दि होगी। आय के नए-नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में आपका रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर से मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी। आपकी सामाजिक पद-प्रतिष्ठा और सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा और खुद पर अच्छा खासा धन खर्च करने में आपको कामयाबी मिलेगी। सितंबर 2026 में ग्रहों की चाल बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें 12 राशियों का मासिक राशिफल 2 सितंबर को बनने वाला मालव्य राजयोग सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति में मजबूती लाएगा। नौकरी में प्रमोशन के अवसरों में वृद्दि होगी। आय के नए-नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में आपका रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर से मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी। आपकी सामाजिक पद-प्रतिष्ठा और सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा और खुद पर अच्छा खासा धन खर्च करने में आपको कामयाबी मिलेगी।

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5 of 5 कुंभ राशि - फोटो : amar ujala