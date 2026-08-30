लव राशिफल 31 अगस्त: कन्या और मकर राशि वालों को रहना होगा सावधान, प्रेम संबंधों में आ सकती है परेशानी

1 of 13 31 अगस्त का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

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Aaj Ka Love Rashifal 31 August 2026: प्रेम और रिश्तों के मामले में आज का दिन सभी राशियों के लिए कुछ खास संकेत लेकर आया है। ग्रहों की चाल का असर आपकी लव लाइफ, पार्टनर के साथ रिश्ते और भावनाओं पर देखने को मिल सकता है। किसी राशि के जातकों के रिश्ते में प्यार और रोमांस बढ़ेगा, तो कुछ लोगों को आपसी गलतफहमी या दूरी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, सिंगल लोगों के लिए भी आज नए रिश्ते और प्यार की शुरुआत के अवसर बन सकते हैं। आइए जानते हैं 31 अगस्त 2026 का लव राशिफल और सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का प्रेम जीवन।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में मानसिक और भावनात्मक हलचल बनी रहेगी। हालांकि, पार्टनर का बेरुखा रवैया आपका मूड बिगाड़ सकता है। सिंगल लोग परिवार की ओर से आए रिश्ते को लेकर गंभीरता से विचार करेंगे।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज पार्टनर अपनी मीठी बातों और प्यार भरे अंदाज से आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। रिश्ते में नयापन, रोमांच और उत्साह बना रहेगा। सिंगल लोगों की जिंदगी में नए रिश्ते की दस्तक हो सकती है।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज रिलेशनशिप में रहने वाले लोग प्यार के साथ-साथ रिश्ते में रोमांच और नएपन की तलाश करेंगे। वहीं, सिंगल लोगों को अपने पसंदीदा व्यक्ति का दिल जीतने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं।

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