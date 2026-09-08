9 अगस्त का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 08 Sep 2026 06:45 PM IST
सार
9 September Ka Panchang: 9 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह चंद्रदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 9 September: 9 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर आश्लेषा नक्षत्र और शिव योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। आइए जानते हैं 09 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 09 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:03
सूर्यास्त का समय- 18:26
चन्द्रोदय- 03:51
चन्द्रास्त- 17:23
आज का अशुभ मुहूर्त - 9 सितंबर 2026
गुलिक काल- 10:42 − 12:14
राहुकाल: 12:14 − 13:47
यमगण्ड: 07:36 − 09:09
9 सितंबर 2026, बुधवार के दिन का चौघड़िया
लाभ - 06:02 - 07:35
अमृत - 07:35 - 09:08
काल - 09:08 - 10:41
शुभ -10:41 - 12:14
रोग - 12:14 - 13:46
उद्वेग - 13:46 - 15:19
चर - 15:19 - 16:52
लाभ -16:52 - 18:25
9 सितंबर 2026, बुधवार की रात का चौघड़िया
उद्वेग - 18:25 - 19:52
शुभ - 19:52 - 21:19
अमृत - 21:19 - 22:46
चर - 22:46 - 00:14, 10 September
रोग - 00:14 - 01:41, 10 September
काल - 01:41 - 03:08, 10 September
लाभ - 03:08 - 04:36, 10 September
उद्वेग - 04:36 - 06:03, 10 September
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आज का पंचांग- 09 सितंबर 2026
|तिथि
|त्रयोदशी
|12:32 तक
|नक्षत्र
|आश्लेषा
|15:13 तक
|प्रथम करण
|वणिजा
|12:32 तक
|द्वितीय करण
|विष्टि
|23:31 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|बुधवार
|योग
|शिव
|21:47 तक
|सूर्योदय
|06:03
|सूर्यास्त
|18:26
|चंद्रमा
|कर्क राशि में
|राहुकाल
|12:14 − 13:47
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|कोई नहीं
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 09 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:03
सूर्यास्त का समय- 18:26
चन्द्रोदय- 03:51
चन्द्रास्त- 17:23
आज का अशुभ मुहूर्त - 9 सितंबर 2026
गुलिक काल- 10:42 − 12:14
राहुकाल: 12:14 − 13:47
यमगण्ड: 07:36 − 09:09
9 सितंबर 2026, बुधवार के दिन का चौघड़िया
लाभ - 06:02 - 07:35
अमृत - 07:35 - 09:08
काल - 09:08 - 10:41
शुभ -10:41 - 12:14
रोग - 12:14 - 13:46
उद्वेग - 13:46 - 15:19
चर - 15:19 - 16:52
लाभ -16:52 - 18:25
9 सितंबर 2026, बुधवार की रात का चौघड़िया
उद्वेग - 18:25 - 19:52
शुभ - 19:52 - 21:19
अमृत - 21:19 - 22:46
चर - 22:46 - 00:14, 10 September
रोग - 00:14 - 01:41, 10 September
काल - 01:41 - 03:08, 10 September
लाभ - 03:08 - 04:36, 10 September
उद्वेग - 04:36 - 06:03, 10 September
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