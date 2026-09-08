9 अगस्त का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर आश्लेषा नक्षत्र और शिव योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। आइए जानते हैं 09 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।