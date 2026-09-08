तुला राशि में बनेगा त्रिग्रही योग, तुला और कर्क समेत इन राशियों के शुरू हो सकते हैं अच्छे दिन

1 of 5 तुला राशि में त्रिग्रही योग का राशियों पर प्रभाव - फोटो : अमर उजाला

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब ग्रह एक से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो दूसरे ग्रहों संग युति करते हैं, जिसे बहुत ही खास माना जाता है। इसके अलावा जब एक ही राशि में तीन ग्रह मौजूद होते हैं तो त्रिग्रही योग कहा जाता है। त्रिग्रही योग का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। पंचांग के अनुसार, अगले महीने यानी अक्टूबर में ऐसा ही ग्रहों का संयोग बनने वाला है जिससे कुछ राशियों के लिए करियर, धन और सफलता के लिहाज से बहुत ही खास माना जाता है। आपको बता दें कि तुला राशि में तीन ग्रहों का संयोग बनने वाला है। 11 अक्टूबर को चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा, जहां पर पहले से शुक्र और बुध दो ग्रह विराजमान हैं। जिससे तुला राशि में बुध, शुक्र और चंद्रमा का संयोग बनेगा। यह योग 11 से 13 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। इससे कुछ राशि वालों को अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा।



2 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि

त्रिग्रही योग का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए ऊपर अच्छा और सकारात्मक रहेगा। इससे आने वाले समय में आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। नौकरी-कारोबार में नए तरह के अवसरों की प्राप्ति होगी और रुके हुए कामों में गति आएगी। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आने के संकेत हैं।

3 of 5 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

अक्टूबर माह में त्रिग्रही योग कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी रहेगा। आपको आर्थिक मामलों में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान नौकरी में नई तरह की जिम्मेदारियाां और बेहतर अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपको नई योजना पर धन खर्च करने का अवसर मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

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4 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए तुला राशि में बना त्रिग्रही योग बहुत ही अच्छा साबित होगा। धन और करियर से जुड़े मामलों में आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जो काम लंबे समय से अधूरा था वह पूरा होगा। नौकरीपेशा जातकों को धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपको अपने संपर्कों का फायदा मिलेगा। इस योग से पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहेगा।

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5 of 5 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala