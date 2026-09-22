शनि के घर मंगल का गोचर इन 3 राशि वालों को कर सकता है परेशान, अक्तूबर तक नौकरी-सेहत पर पड़ेगा भारी असर

1 of 4 Mangal Nakshatra Parivartan 2026 - फोटो : अमर उजाला







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Mangal Nakshatra Parivartan 2026: मंगल कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और अब नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 24 सितंबर 2026 को मंगल पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं, जबकि इसके अधिष्ठाता देवता बृहस्पति माने जाते हैं। ऐसे में मंगल का शनि के नक्षत्र में प्रवेश कई राशि के जातकों के जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है। दरअसल, मंगल इस समय कर्क राशि में स्थित हैं, जिसे उनकी नीच राशि माना जाता है। ऐसे में मंगल के शुभ प्रभाव में कमी आ सकती है। वहीं, शनि के नक्षत्र में मंगल का प्रवेश कुछ राशियों के लिए परेशानियां बढ़ाने वाला हो सकता है। इस दौरान नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों को कामकाज में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में जातकों को विशेषतौर पर सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए इनके नाम जानते हैं।

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय मिलाजुला रह सकता है। आपको धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाए रखने की जरूरत होगी। किसी बात को लेकर जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत के जरिए स्थिति को संभालने का प्रयास करें। कार्यक्षेत्र में आपको अपने काम सूझबूझ और विवेक के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में लिए गए फैसले परेशानी बढ़ा सकते हैं।

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