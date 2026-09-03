मंगल के नीचभंग राजयोग से किन-किन राशियों को होगा लाभ, 18 सितंबर को बनेगा आर्थिक प्रगति के योग

1 of 5 कुंडली में नीचभंग राजयोग - फोटो : amar ujala

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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 18 सितंबर को मंगल ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं लेकिन यहां पर मंगल का नीच खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्क राशि में गुरु मौजूद हैं जिसे इनका नीचत्व भंग हो जाएगा। जिसके कारण नीचभंग राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिष में मंगल को साहस, ऊर्जा, भूमि, संपत्ति और पराक्रम आदि का कारक ग्रह माना जाता है और गुरु का कर्क राशि में होने से और नीचभंग राजयोग बनने से करियर, कारोबार के मामलो में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं किन राशियों पर नीचभंग राजयोग का शुभ प्रभाव रहेगा।



2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि पर प्रभाव

मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं और मंगल का कर्क राशि में गोचर होना फिर नीचभंग राजयोग का बनना बहुत ही विशेष महत्व रखता है। नौकरीपेश जातकों को नई तरह की जिम्मेदारियां मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभावक्षेत्र बढ़ेगा। करियर-कारोबार से जुड़े लोगों को किसी पुराने प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में आपको अच्छा लाभ होगा। जमीन, मकान और वाहन से जुड़े मामलों में आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। निवेश संबंधी मामलों में आपको बहुत ज्यादा सोच-समझकर आगे बढ़ना होगा।

3 of 5 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि पर प्रभाव

वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर आपके आर्थिक मामलों को मजबूत करेगा। इस दौरान लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। अचानक धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि होगी। लेन-देन के मामलों में कोई कानूनी मामला आपके पक्ष में रहेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नए तरह के अवसर मिल सकते हैं। आपको अतिरिक्त लाभ के कुछ मौके मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा।

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4 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

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