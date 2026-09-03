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बुध गोचर 2026: 7 सितंबर से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, 20 दिनों तक रहेंगे करियर और धन लाभ के योग
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति मेहरा
Updated Thu, 03 Sep 2026 04:37 PM IST
सार
7 सितंबर 2026 को बुध ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 26 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे। आइए जानते हैं किन 4 राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ सकता है।
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बुध गोचर 2026
- फोटो : AI
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ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, करियर और धन से जुड़े मामलों का कारक माना जाता है। 7 सितंबर 2026 को बुध ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 26 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे। ऐसे में बुध का यह राशि परिवर्तन कुछ जातकों के लिए तरक्की और आर्थिक लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ सकता है।
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मेष राशि
- फोटो : amarujala
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर करियर के लिहाज से अच्छा साबित हो सकता है।
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और आय बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं।
कारोबारियों को किसी नई डील या प्रोजेक्ट से फायदा होने की संभावना है।
आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है।
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कन्या राशि
- फोटो : amarujala
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर विशेष लाभकारी रह सकता है।
नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।
कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी या पद में बदलाव के योग बन सकते हैं।
समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
व्यापार करने वालों को भी इस दौरान अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
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तुला राशि
- फोटो : amarujala
तुला राशि
बुध का राशि परिवर्तन तुला जातकों के जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ा सकता है।
प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना पूरी हो सकती है।
लंबे समय से अटके काम गति पकड़ेंगे।
अचानक आर्थिक लाभ मिलने के भी संकेत हैं।
घर-परिवार में भी सकारात्मक माहौल बना रह सकता है।
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कुंभ राशि
- फोटो : amarujala
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान भाग्य का साथ मिल सकता है।
कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होंगी और नए अवसर सामने आएंगे।
कारोबारियों को लाभदायक सौदा मिल सकता है, जिसका फायदा भविष्य में भी मिलेगा।
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