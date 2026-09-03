बुध गोचर 2026: 7 सितंबर से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, 20 दिनों तक रहेंगे करियर और धन लाभ के योग

ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, करियर और धन से जुड़े मामलों का कारक माना जाता है। 7 सितंबर 2026 को बुध ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 26 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे। ऐसे में बुध का यह राशि परिवर्तन कुछ जातकों के लिए तरक्की और आर्थिक लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ सकता है।