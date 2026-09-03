फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Budh Gochar 2026 7 september 4 Lucky zodiac signs

बुध गोचर 2026: 7 सितंबर से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, 20 दिनों तक रहेंगे करियर और धन लाभ के योग

Thu, 03 Sep 2026 04:37 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 03 Sep 2026 04:37 PM IST
सार

7 सितंबर 2026 को बुध ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 26 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे। आइए जानते हैं किन 4 राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ सकता है।

विज्ञापन
Budh Gochar 2026 7 september 4 Lucky zodiac signs
बुध गोचर 2026 - फोटो : AI

ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, करियर और धन से जुड़े मामलों का कारक माना जाता है। 7 सितंबर 2026 को बुध ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 26 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे। ऐसे में बुध का यह राशि परिवर्तन कुछ जातकों के लिए तरक्की और आर्थिक लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ सकता है।

Budh Gochar 2026 7 september 4 Lucky zodiac signs
मेष राशि - फोटो : amarujala

मेष राशि

  • मेष राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर करियर के लिहाज से अच्छा साबित हो सकता है।
  • कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और आय बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं।
  • कारोबारियों को किसी नई डील या प्रोजेक्ट से फायदा होने की संभावना है।
  • आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है।
Budh Gochar 2026 7 september 4 Lucky zodiac signs
कन्या राशि - फोटो : amarujala

कन्या राशि

  • कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर विशेष लाभकारी रह सकता है।
  • नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।
  • कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी या पद में बदलाव के योग बन सकते हैं।
  • समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
  • व्यापार करने वालों को भी इस दौरान अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Budh Gochar 2026 7 september 4 Lucky zodiac signs
तुला राशि - फोटो : amarujala

तुला राशि

  • बुध का राशि परिवर्तन तुला जातकों के जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ा सकता है।
  • प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना पूरी हो सकती है।
  • लंबे समय से अटके काम गति पकड़ेंगे।
  • अचानक आर्थिक लाभ मिलने के भी संकेत हैं।
  • घर-परिवार में भी सकारात्मक माहौल बना रह सकता है।
विज्ञापन
Budh Gochar 2026 7 september 4 Lucky zodiac signs
कुंभ राशि - फोटो : amarujala

कुंभ राशि

  • कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान भाग्य का साथ मिल सकता है।
  • कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होंगी और नए अवसर सामने आएंगे।
  • कारोबारियों को लाभदायक सौदा मिल सकता है, जिसका फायदा भविष्य में भी मिलेगा।
  • निवेश से आर्थिक लाभ के योग बन सकते हैं।
  • कई जरूरी काम समय पर पूरे होने की संभावना है।


वास्तु: भूलकर भी ऐसे न रखें अपना ऑफिस बैग, करियर और धन पर पड़ता सकता है असर
Vastu Tips: शाम को मुख्य दरवाजा बंद रखने की न करें गलती, जानें क्या है वास्तु के सही नियम

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed