6 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 05 Sep 2026 05:55 PM IST
सार
06 September Ka Panchang: 6 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 06 September: 6 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर आर्द्रा नक्षत्र और सिद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में है, जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 06 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
11:51 − 12:41
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 06 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:02
सूर्यास्त का समय- 18:29
चन्द्रोदय- 00:25
चन्द्रास्त- 15:08
गुलिक काल- 15:22 − 16:56
राहुकाल: 16:56 − 18:29
यमगण्ड: 12:15 − 13:49
उद्वेग: 06:01 - 07:34
चर: 07:34 - 09:08
लाभ: 09:08 - 10:41
अमृत: 10:41 - 12:15
काल: 12:15 - 13:48
शुभ: 13:48 - 15:21
रोग: 15:21 - 16:55
उद्वेग: 16:55 - 18:28
06 सितंबर 2026 (रविवार) रात्रि का चौघड़िया
शुभ: 18:28 - 19:55
अमृत: 19:55 - 21:21
चर: 21:21 - 22:48
रोग: 22:48 - 00:15, 07 September
काल: 00:15 - 01:41, 07 September
लाभ: 01:41 - 03:08, 07 September
उद्वेग: 03:08 - 04:35, 07 September
शुभ: 04:35 - 06:01, 07 September
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आज का पंचांग- 06 सितंबर 2026
|तिथि
|दशमी
|19:29 तक
|नक्षत्र
|आर्द्रा
|19:50 तक
|प्रथम करण
|वणिजा
|08:41 तक
|द्वितीय करण
|विष्टि
|19:29 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|रविवार
|योग
|सिद्धि
|09:39 तक
|सूर्योदय
|06:02
|सूर्यास्त
|18:29
|चंद्रमा
|मिथुन राशि में
|राहुकाल
|16:56 − 18:29
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:51 − 12:40
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11:51 − 12:41
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 06 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:02
सूर्यास्त का समय- 18:29
चन्द्रोदय- 00:25
चन्द्रास्त- 15:08
जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की के लिए राशि अनुसार करें उपाय, मिलेगा भाग्य का भरपूर साथआज का अशुभ मुहूर्त - 06 सितंबर 2026
गुलिक काल- 15:22 − 16:56
राहुकाल: 16:56 − 18:29
यमगण्ड: 12:15 − 13:49
Vivah Muhurat 2026: जुलाई से दिसंबर के बीच शादी के लिए कब हैं शुभ दिन ? यहां देखें सभी विवाह मुहूर्त06 सितंबर 2026 (रविवार) दिन का चौघड़िया
उद्वेग: 06:01 - 07:34
चर: 07:34 - 09:08
लाभ: 09:08 - 10:41
अमृत: 10:41 - 12:15
काल: 12:15 - 13:48
शुभ: 13:48 - 15:21
रोग: 15:21 - 16:55
उद्वेग: 16:55 - 18:28
06 सितंबर 2026 (रविवार) रात्रि का चौघड़िया
शुभ: 18:28 - 19:55
अमृत: 19:55 - 21:21
चर: 21:21 - 22:48
रोग: 22:48 - 00:15, 07 September
काल: 00:15 - 01:41, 07 September
लाभ: 01:41 - 03:08, 07 September
उद्वेग: 03:08 - 04:35, 07 September
शुभ: 04:35 - 06:01, 07 September