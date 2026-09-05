6 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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6 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर आर्द्रा नक्षत्र और सिद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में है, जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 06 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।