इन 5 राशि वालों को रहना होगा सावधान, पढ़ें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 6 सितंबर का दिन

1 of 13 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

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Today Horoscope: 6 सितंबर 2026 को ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रहेगा। कुछ लोगों को धन लाभ और करियर में तरक्की मिल सकती है, जबकि कुछ को जरूरी फैसलों में सावधानी बरतनी होगी। नौकरी, कारोबार, प्रेम और पारिवारिक जीवन में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल। 6 सितंबर 2026 को ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रहेगा। कुछ लोगों को धन लाभ और करियर में तरक्की मिल सकती है, जबकि कुछ को जरूरी फैसलों में सावधानी बरतनी होगी। नौकरी, कारोबार, प्रेम और पारिवारिक जीवन में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल।

2 of 13 मेष राशि - फोटो : amarujala

मेष राशि

आज का दिन मिला-जुला रहेगा। रिश्तेदार से मिली खबर मन को परेशान कर सकती है। कारोबार में नई पार्टनरशिप और पुरानी योजनाओं से लाभ के योग हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें और मौसम के कारण सेहत का ध्यान रखें।



3 of 13 वृषभ राशि - फोटो : amarujala

वृषभ राशि

घर में खुशी और रिश्तेदारों के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में मेहनत की सराहना होगी। बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों को निवेश के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम आगे बढ़ेगा।



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4 of 13 मिथुन राशि - फोटो : amarujala

मिथुन राशि

आज बोलचाल में सावधानी रखें। मनमौजी रवैये से परिवार परेशान हो सकता है। घर में मेहमान के आने से खुशियां बढ़ेंगी और अचानक धन लाभ हो सकता है। निजी जानकारी साझा करने से बचें। कारोबार में बदलाव लाभकारी रहेगा।



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5 of 13 कर्क राशि - फोटो : amarujala