{"_id":"6a9c0526b24a301a800e714d","slug":"today-prediction-horoscope-of-6-september-2026-aaj-ka-rashifal-2026-09-05","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"इन 5 राशि वालों को रहना होगा सावधान, पढ़ें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 6 सितंबर का दिन","category":{"title":"Predictions","title_hn":"बोले तारे","slug":"predictions"}}
इन 5 राशि वालों को रहना होगा सावधान, पढ़ें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 6 सितंबर का दिन
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति मेहरा
Updated Sun, 06 Sep 2026 05:20 AM IST
सार
Aaj Ka Rashifal 6 september 2026: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
विज्ञापन
1 of 13
Aaj Ka Rashifal
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Today Horoscope: 6 सितंबर 2026 को ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रहेगा। कुछ लोगों को धन लाभ और करियर में तरक्की मिल सकती है, जबकि कुछ को जरूरी फैसलों में सावधानी बरतनी होगी। नौकरी, कारोबार, प्रेम और पारिवारिक जीवन में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल।
2 of 13
मेष राशि
- फोटो : amarujala
मेष राशि
आज का दिन मिला-जुला रहेगा। रिश्तेदार से मिली खबर मन को परेशान कर सकती है। कारोबार में नई पार्टनरशिप और पुरानी योजनाओं से लाभ के योग हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें और मौसम के कारण सेहत का ध्यान रखें।
3 of 13
वृषभ राशि
- फोटो : amarujala
वृषभ राशि
घर में खुशी और रिश्तेदारों के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में मेहनत की सराहना होगी। बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों को निवेश के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम आगे बढ़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 13
मिथुन राशि
- फोटो : amarujala
मिथुन राशि
आज बोलचाल में सावधानी रखें। मनमौजी रवैये से परिवार परेशान हो सकता है। घर में मेहमान के आने से खुशियां बढ़ेंगी और अचानक धन लाभ हो सकता है। निजी जानकारी साझा करने से बचें। कारोबार में बदलाव लाभकारी रहेगा।
विज्ञापन
5 of 13
कर्क राशि
- फोटो : amarujala
कर्क राशि
आज हर काम सोच-समझकर करें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। संतान के साथ समय बिताने से रिश्ता मजबूत होगा। पुराने प्रेमी से मुलाकात भावनाएं बढ़ा सकती है, लेकिन वर्तमान रिश्तों में तनाव से बचें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।