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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 6 September 2026 Aaj Ka Rashifal

इन 5 राशि वालों को रहना होगा सावधान, पढ़ें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 6 सितंबर का दिन

Sun, 06 Sep 2026 05:20 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 06 Sep 2026 05:20 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 6 september 2026: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
 

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Today Prediction Horoscope of 6 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला
Today Horoscope: 6 सितंबर 2026 को ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रहेगा। कुछ लोगों को धन लाभ और करियर में तरक्की मिल सकती है, जबकि कुछ को जरूरी फैसलों में सावधानी बरतनी होगी। नौकरी, कारोबार, प्रेम और पारिवारिक जीवन में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल।
Today Prediction Horoscope of 6 September 2026 Aaj Ka Rashifal
मेष राशि - फोटो : amarujala

मेष राशि
आज का दिन मिला-जुला रहेगा। रिश्तेदार से मिली खबर मन को परेशान कर सकती है। कारोबार में नई पार्टनरशिप और पुरानी योजनाओं से लाभ के योग हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें और मौसम के कारण सेहत का ध्यान रखें।
 

Today Prediction Horoscope of 6 September 2026 Aaj Ka Rashifal
वृषभ राशि - फोटो : amarujala

वृषभ राशि
घर में खुशी और रिश्तेदारों के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में मेहनत की सराहना होगी। बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों को निवेश के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम आगे बढ़ेगा।
 

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Today Prediction Horoscope of 6 September 2026 Aaj Ka Rashifal
मिथुन राशि - फोटो : amarujala

मिथुन राशि
आज बोलचाल में सावधानी रखें। मनमौजी रवैये से परिवार परेशान हो सकता है। घर में मेहमान के आने से खुशियां बढ़ेंगी और अचानक धन लाभ हो सकता है। निजी जानकारी साझा करने से बचें। कारोबार में बदलाव लाभकारी रहेगा।
 

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Today Prediction Horoscope of 6 September 2026 Aaj Ka Rashifal
कर्क राशि - फोटो : amarujala

कर्क राशि
आज हर काम सोच-समझकर करें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। संतान के साथ समय बिताने से रिश्ता मजबूत होगा। पुराने प्रेमी से मुलाकात भावनाएं बढ़ा सकती है, लेकिन वर्तमान रिश्तों में तनाव से बचें।
 

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