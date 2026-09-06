2027 तक इन राशि वालों पर रहेगी शनि की नजर, छोटी सी लापरवाही भी पड़ सकती है भारी

वर्तमान समय में शनि देव मीन राशि में विराजमान हैं और उनके गोचर का प्रभाव कुछ राशियों पर विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। साढ़ेसाती और ढैय्या से प्रभावित जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान उन्हें सेहत, व्यापार, करियर और पारिवारिक जीवन से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इस अवधि में की गई छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। माना जा रहा है कि, शनि के अगले गोचर तक इन जातकों के लिए समय और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बता दें कि, शनि देव 3 जून 2027 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तब तक मुख्य रूप से इन 3 राशि वालों को सावधानी रखनी होगी। आइए इनके नाम और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानते हैं।