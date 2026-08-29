शुक्र गोचर 2026: 64 दिन तक तुला राशि में रहेंगे शुक्र, इन 6 राशियों के प्रेम-करियर और धन में आएगा सुधार

शुक्र का तुला राशि में गोचर 2026: ज्योतिष गणना के अनुसार 2 सितंबर 2026 को शुक्र ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला शुक्र की स्वामित्व वाली राशि है, इसलिए यहां पहुंचने पर उनकी स्थिति मजबूत मानी जाती है। वर्तमान में शुक्र कन्या राशि में स्थित हैं, जहां उन्हें नीच का माना जाता है। ऐसे में तुला राशि में उनका गोचर प्रेम, विवाह, आर्थिक स्थिति, व्यापार, सुख-सुविधाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में बदलाव ला सकता है। शुक्र करीब 64 दिनों तक तुला में रहेंगे और 3 अक्टूबर को वक्री होंगे।





शुक्र के अपनी राशि में आने से मालव्य महापुरुष राजयोग भी बनते हैं। हालांकि कुंडली में इस योग का प्रभाव लग्न, भाव और ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।



शुक्र गोचर का प्रभाव

शुक्र को प्रेम, विवाह, सौंदर्य, कला, फैशन, वाहन, धन और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। वहीं तुला राशि साझेदारी, संतुलन और कूटनीति से संबंधित है। इसलिए इस गोचर के दौरान रिश्तों में संवाद बेहतर होने, व्यापारिक साझेदारी मजबूत होने और आर्थिक अवसर बढ़ने की संभावना रह सकती है। फैशन, ब्यूटी, मीडिया, डिजाइन, मनोरंजन, होटल, मार्केटिंग और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है।

