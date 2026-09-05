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आज का राशिफल: सिंह और मकर राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, मिलेगी बड़ी खुशखबरी

Sat, 05 Sep 2026 02:57 PM IST
ज्योति मेहरा आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 05 Sep 2026 02:57 PM IST
सार

आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? जानें मेष से लेकर मीन राशि वालों के करियर, धन, प्रेम और सेहत से जुड़े आज के राशिफल की खास भविष्यवाणी।

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Today Prediction Horoscope of 6 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
Today Horoscope: 6 सितंबर 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। आज ग्रहों की स्थिति का असर आर्थिक स्थिति, नौकरी-व्यापार, प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों को धन लाभ, करियर में तरक्की और नए अवसर मिलने के योग हैं, जबकि कुछ जातकों को जरूरी फैसले लेते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में बदलाव या नई जिम्मेदारी के संकेत मिल सकते हैं। कारोबारियों को भी लेनदेन और निवेश से जुड़े मामलों में सतर्क रहना होगा। प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में किसी के लिए दिन सुखद तो किसी के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आइए जानते हैं 6 सितंबर 2026 का दिन आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा।

 
Today Prediction Horoscope of 6 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

मेष राशि
आज का दिन कभी खुशी तो कभी थोड़ी चिंता का एहसास करा सकता है। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मिली खबर मन को उदास कर सकती है, लेकिन खुद को ज्यादा परेशान न होने दें। कारोबार में नई पार्टनरशिप आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है और पुरानी योजनाओं से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, वरना बजट बिगड़ सकता है। मौसम का असर सेहत पर पड़ सकता है, इसलिए आराम और सावधानी दोनों को प्राथमिकता दें।

Today Prediction Horoscope of 6 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

वृषभ राशि
आज घर में रौनक और खुशियों का माहौल बना रहेगा। रिश्तेदारों का आना-जाना दिन को और खास बना सकता है, वहीं किसी शुभ कार्य की तैयारी घर में उत्साह भर देगी। ऑफिस में आपकी मेहनत और ईमानदारी बॉस को प्रभावित करेगी। बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े लोगों के सामने निवेश के अच्छे अवसर आ सकते हैं। नए घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा आपका सपना भी अब धीरे-धीरे आगे बढ़ सकता है और किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत हो सकती है।
 

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मिथुन राशि
आज आपकी जुबान आपके लिए वरदान भी बन सकती है और परेशानी का कारण भी, इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सोच लें। आपका मनमौजी रवैया परिवार वालों को परेशान कर सकता है। घर में किसी नए मेहमान के आने की खबर से खुशियां बढ़ेंगी। अचानक धन लाभ मिलने से दिन और भी शानदार हो सकता है। अपनी निजी जानकारी हर किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि आज कही गई बात आगे परेशानी खड़ी कर सकती है। कारोबार में बदलाव करने का विचार सफलता की नई राह खोल सकता है।
 

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कर्क राशि
आज आपको हर कदम काफी सोच-समझकर उठाना होगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और जल्दबाजी से बचें। संतान के साथ बिताया गया समय रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ाएगा। अचानक पुराने प्यार से मुलाकात हो जाए तो भावनाएं जरूर जाग सकती हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे वर्तमान रिश्तों में तनाव पैदा हो। आज संयम और समझदारी ही आपको हर उलझन से सुरक्षित निकाल सकती है।
 

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