13 सितंबर को इन 5 राशियों पर होगी धन की बारिश! ग्रहों की चाल से मिल सकता है बड़ा फायदा

1 of 6 लकी राशियां - फोटो : amar ujala







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13 सितंबर 2026 का दिन ज्योतिषीय नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और रविवार के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। साथ ही ग्रहों की स्थिति और विभिन्न योगों का प्रभाव भी खास रहने वाला है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन गुरु, बुध और शुक्र से जुड़े शुभ राजयोग सक्रिय रहेंगे, वहीं चंद्रमा और बुध की युति भी कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम ला सकती है। इन ग्रहों की अनुकूल स्थिति से धन लाभ, करियर में प्रगति, नई जिम्मेदारियां और सफलता के अवसर मिलने के योग बन सकते हैं। हालांकि इन योगों का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग रहेगा, लेकिन 5 राशियों के जातकों के लिए 13 सितंबर का दिन विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां और उन्हें क्या लाभ मिल सकता है।

2 of 6 किसी मित्र के सहयोग से अटका हुआ काम पूरा होने के आसार हैं। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए 13 सितंबर का दिन कई मामलों में अच्छा रहने वाला है। मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों के सामने आ रही परेशानियां कम होंगी और काम में आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं। नया स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। किसी मित्र के सहयोग से अटका हुआ काम पूरा होने के आसार हैं। घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और किसी आयोजन या उत्सव से माहौल और भी खुशनुमा हो सकता है।

3 of 6 आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आय के स्रोत बने रहेंगे। - फोटो : amar ujala

कर्क राशिफल

कर्क राशि के जातकों के लिए 13 सितंबर का दिन काफी शुभ रह सकता है। बैंकिंग, वित्त और सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर आपकी कोई पोस्ट या तस्वीर लोगों का ध्यान खींच सकती है। परिवार से जुड़ी बैठक या महत्वपूर्ण चर्चा में आपकी राय को महत्व मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आय के स्रोत बने रहेंगे। व्यापार करने वालों को अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है।

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4 of 6 कमाई बढ़ाने के नए रास्ते भी सामने आ सकते हैं। - फोटो : amar ujala

सिंह राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए यह दिन सफलता और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। भाग्य का साथ मिलने से कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। राजनीति, प्रशासन, मैनेजमेंट और नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। लंबे समय से अटके काम अचानक गति पकड़ सकते हैं। किसी रिश्तेदार के साथ चल रहा संपत्ति संबंधी विवाद बातचीत से सुलझने की संभावना है। कमाई बढ़ाने के नए रास्ते भी सामने आ सकते हैं।

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5 of 6 मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास में इजाफा महसूस करेंगे। - फोटो : amar ujala