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13 सितंबर को इन 5 राशियों पर होगी धन की बारिश! ग्रहों की चाल से मिल सकता है बड़ा फायदा

Sun, 13 Sep 2026 08:06 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 13 Sep 2026 08:06 AM IST
सार

13 सितंबर का दिन कुछ राशियों के लिए खास साबित हो सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ग्रहों की स्थिति से इन राशियों के लिए धन लाभ, करियर में तरक्की और नए अवसरों के योग बन सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-सी 5 राशियां इस दिन भाग्यशाली रह सकती हैं।

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Lucky Zodiac Signs 5 Signs May See New Opportunities Money and Success on September 13
लकी राशियां - फोटो : amar ujala

13 सितंबर 2026 का दिन ज्योतिषीय नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और रविवार के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। साथ ही ग्रहों की स्थिति और विभिन्न योगों का प्रभाव भी खास रहने वाला है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन गुरु, बुध और शुक्र से जुड़े शुभ राजयोग सक्रिय रहेंगे, वहीं चंद्रमा और बुध की युति भी कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम ला सकती है। इन ग्रहों की अनुकूल स्थिति से धन लाभ, करियर में प्रगति, नई जिम्मेदारियां और सफलता के अवसर मिलने के योग बन सकते हैं। हालांकि इन योगों का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग रहेगा, लेकिन 5 राशियों के जातकों के लिए 13 सितंबर का दिन विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां और उन्हें क्या लाभ मिल सकता है।

Lucky Zodiac Signs 5 Signs May See New Opportunities Money and Success on September 13
किसी मित्र के सहयोग से अटका हुआ काम पूरा होने के आसार हैं। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशिफल
मिथुन राशि वालों के लिए 13 सितंबर का दिन कई मामलों में अच्छा रहने वाला है। मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों के सामने आ रही परेशानियां कम होंगी और काम में आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं। नया स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। किसी मित्र के सहयोग से अटका हुआ काम पूरा होने के आसार हैं। घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और किसी आयोजन या उत्सव से माहौल और भी खुशनुमा हो सकता है।

Lucky Zodiac Signs 5 Signs May See New Opportunities Money and Success on September 13
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आय के स्रोत बने रहेंगे। - फोटो : amar ujala

कर्क राशिफल
कर्क राशि के जातकों के लिए 13 सितंबर का दिन काफी शुभ रह सकता है। बैंकिंग, वित्त और सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर आपकी कोई पोस्ट या तस्वीर लोगों का ध्यान खींच सकती है। परिवार से जुड़ी बैठक या महत्वपूर्ण चर्चा में आपकी राय को महत्व मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आय के स्रोत बने रहेंगे। व्यापार करने वालों को अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है।

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Lucky Zodiac Signs 5 Signs May See New Opportunities Money and Success on September 13
कमाई बढ़ाने के नए रास्ते भी सामने आ सकते हैं। - फोटो : amar ujala

सिंह राशिफल
सिंह राशि वालों के लिए यह दिन सफलता और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। भाग्य का साथ मिलने से कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। राजनीति, प्रशासन, मैनेजमेंट और नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। लंबे समय से अटके काम अचानक गति पकड़ सकते हैं। किसी रिश्तेदार के साथ चल रहा संपत्ति संबंधी विवाद बातचीत से सुलझने की संभावना है। कमाई बढ़ाने के नए रास्ते भी सामने आ सकते हैं।

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Lucky Zodiac Signs 5 Signs May See New Opportunities Money and Success on September 13
मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास में इजाफा महसूस करेंगे। - फोटो : amar ujala

]कन्या राशिफल
कन्या राशि के लिए 13 सितंबर का दिन लाभकारी साबित हो सकता है। पढ़ाई, शिक्षा और रिसर्च से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है। मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास में इजाफा महसूस करेंगे। पहले दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। कारोबारियों के लिए मुनाफे के संकेत हैं। छोटी अवधि के निवेश में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, हालांकि निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन खानपान में लापरवाही से बचें। परिवार का सहयोग मिलता रहेगा।

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