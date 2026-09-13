कई वर्षों बाद तीज-गणेश चतुर्थी का संयोग, इन 4 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, सफलता-कमाई के बनेंगे योग

Ganesh Chaturthi Or Hartalika Teej 2026: 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज का बेहद खास संयोग बना हुआ है। इसके अलावा शुभ योगों के साथ-साथ ग्रह-गोचरों की स्थिति भी खास रहने वाली है। ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहों की यह स्थिति 12 राशियों के जातकों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकती है। वहीं, गणपति बप्पा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भी जातकों पर बनी रहेगी। हालांकि, इस दौरान इन 4 राशि वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति संभव है। समय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इन जातकों को करियर में मनचाही सफलता, धन लाभ और निजी जीवन से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।
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Ganesh Chaturthi Or Hartalika Teej 2026
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मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह संयोग बेहद शुभ रहने वाला है। इन्हें किसी महत्वपूर्ण काम में बड़ी सफलता मिल सकती है और धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। इस दौरान आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। करियर में ऊंचा मुकाम हासिल हो सकता है। किसी यात्रा पर जाने की योजना भी सफल होती दिख रही है।
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों के भीतर मेहनत करने और आगे बढ़ने की इच्छा मजबूत होगी। इस दौरान किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है और आर्थिक लाभ के अवसर भी बनेंगे। नए लोगों से मुलाकात आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलने के साथ आपकी योजनाओं को भी गति मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपके पास धन सामान्य रूप से बना रहेगा। कमाई बढ़ाने के नए रास्ते भी सामने आ सकते हैं।
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सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है। आय बढ़ाने के नए-नए रास्ते खुल सकते हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को कोई नई और लाभकारी डील मिल सकती है, जिससे मुनाफा बढ़ने के योग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। परिवार में भी सुख-शांति और खुशियों का माहौल बना रहेगा। रुके हुए कामों में भी गति आने की संभावना है।कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहना मिल सकती है।
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कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए यह संयोग नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। किसी यात्रा पर जाने की आपकी योजना सफल हो सकती है और इस दौरान नए अनुभव प्राप्त होंगे। नए संपर्क भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपके दांपत्य रिश्ते में मधुरता आयेगी। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेगा। कोई पुराना रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार और निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।