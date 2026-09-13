कई वर्षों बाद तीज-गणेश चतुर्थी का संयोग, इन 4 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, सफलता-कमाई के बनेंगे योग

Ganesh Chaturthi Or Hartalika Teej 2026: 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज का बेहद खास संयोग बना हुआ है। इसके अलावा शुभ योगों के साथ-साथ ग्रह-गोचरों की स्थिति भी खास रहने वाली है। ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहों की यह स्थिति 12 राशियों के जातकों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकती है। वहीं, गणपति बप्पा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भी जातकों पर बनी रहेगी। हालांकि, इस दौरान इन 4 राशि वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति संभव है। समय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इन जातकों को करियर में मनचाही सफलता, धन लाभ और निजी जीवन से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।