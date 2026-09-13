हरतालिका तीज 2026: अपनी राशि के अनुसार करें ये सरल उपाय, सुखी दांपत्य और सौभाग्य की होगी प्राप्ति

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन सुहागिनें भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा कर सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हरतालिका तीज पर पूजा-पाठ के साथ राशि के अनुसार किए गए कुछ विशेष दान और उपाय भी शुभ फलदायी माने जाते हैं। कहा जाता है कि, इन उपायों को श्रद्धा और विधि-विधान से करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और आपसी सामंजस्य बढ़ता है। साथ ही, कुंडली में ग्रहों की स्थिति को अनुकूल बनाने और भगवान शिव-माता पार्वती की कृपा पाने की भी मान्यता है। ऐसे में आइए जानते हैं हरतालिका तीज के दिन राशि के अनुसार महिलाओं को कौन-से दान और उपाय करने चाहिए।