आज का राशिफल 13 सितंबर: कर्क समेत इन राशियों का आज बढ़ सकता है खर्च, पढ़ें 12 राशियों का हाल

मेष राशि
आज व्यापार में उतार-चढ़ाव के बावजूद अंत में परिणाम अच्छे रहेंगे। प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापार में मेहनत का उचित फल मिलेगा।
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
वृषभ राशि
आज आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ेगा। सरकारी व राजनीतिक मामलों में सफलता मिल सकती है। धन लाभ और परिवार में शुभ समाचार के योग हैं। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार के लिए दिन अच्छा रहेगा।
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मिथुन राशि
आज समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। जरूरत की चीजें आसानी से मिलेंगी। स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा, लेकिन प्रेम, संतान और व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
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कर्क राशि
स्वास्थ्य और खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। अचानक खर्च बढ़ने से आर्थिक दबाव बन सकता है। हालांकि प्रेम, संतान और व्यापार के मामले अच्छे रहेंगे।
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आज का राशिफल
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सिंह राशि
आज धन लाभ के साथ कमाई के नए अवसर मिलेंगे। अटका हुआ धन वापस आ सकता है। परिवार से शुभ समाचार और यात्रा के योग हैं। प्रेम, स्वास्थ्य और व्यापार में दिन सकारात्मक रहेगा।