आज का राशिफल 13 सितंबर: कर्क समेत इन राशियों का आज बढ़ सकता है खर्च, पढ़ें 12 राशियों का हाल

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

आज व्यापार में उतार-चढ़ाव के बावजूद अंत में परिणाम अच्छे रहेंगे। प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापार में मेहनत का उचित फल मिलेगा।



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वृषभ राशि

आज आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ेगा। सरकारी व राजनीतिक मामलों में सफलता मिल सकती है। धन लाभ और परिवार में शुभ समाचार के योग हैं। स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार के लिए दिन अच्छा रहेगा।



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मिथुन राशि

आज समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। जरूरत की चीजें आसानी से मिलेंगी। स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा, लेकिन प्रेम, संतान और व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे।



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कर्क राशि

स्वास्थ्य और खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। अचानक खर्च बढ़ने से आर्थिक दबाव बन सकता है। हालांकि प्रेम, संतान और व्यापार के मामले अच्छे रहेंगे।



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