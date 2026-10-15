31 अक्तूबर को होगा साल 2026 का बड़ा गोचर, इन 4 राशि के लोगों का मजबूत होगा भाग्य और पूरे होंगे सभी सपने

Jupiter Transit In Leo 2026: साल 2026 का एक महत्वपूर्ण ग्रह गोचर अक्तूबर महीने में होने जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 31 अक्तूबर 2026 को शाम 7 बजकर 19 मिनट पर गुरु कर्क में अपनी यात्रा पूरी करके सिंह में गोचर करेंगे। गुरु को ज्योतिष में ज्ञान और भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य आत्मविश्वास व मान-सम्मान से जुड़े हैं। ऐसे में गुरु का सिंह राशि में प्रवेश कुछ राशि के जातकों के लिए विशेष माना जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस गोचर से इन लोगों को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही, भाग्य का साथ मिलने और लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावनाएं बन सकती हैं। आइए जानते हैं कि गुरु का यह गोचर किन चार राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है।
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Jupiter Transit In Leo 2026
- फोटो : अमर उजाला
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर पंचम भाव में होगा। इसे शिक्षा और रचनात्मकता से जुड़ा भाव माना जाता है। इस दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी मेहनत का सकारात्मक फल मिलने की संभावना है। इसके अलावा, रचनात्मक कार्यों से जुड़े जातकों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ संबंधों में भी मधुरता बनाए रखने का प्रयास लाभकारी रहेगा।
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कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर द्वितीय भाव में होगा। ज्योतिष में इस भाव का संबंध धन और वाणी से माना जाता है। ऐसे में इस राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के अवसर मिल सकते हैं। अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने की क्षमता से कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ सकता है। नौकरी और कारोबार में बातचीत के माध्यम से नए अवसर मिल सकते हैं। संतान से जुड़ी कोई सुखद खबर भी मिल सकती है।
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सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर प्रथम भाव यानी लग्न भाव में होगा। इस गोचर के प्रभाव से व्यक्तित्व में निखार आने और आत्मविश्वास बढ़ने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों और विचारों को महत्व मिल सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी के लिए बेहतर अवसरों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। जो लोग नई शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि और नए लोगों से संपर्क बनने के योग बन सकते हैं।
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तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर लाभकारी साबित हो सकता है। इस दौरान आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से फायदा होने की संभावना है। अधूरे कार्यों में आपको सफलता प्राप्ति के योग हैं। सभी जगह आपके मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। योजनाओं पर धैर्य के साथ काम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।