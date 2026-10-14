बुधादित्य राजयोग से इन 3 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, गाड़ी-मकान से लेकर नौकरी तक के सपने होंगे पूरे

Budhaditya yoga 2026: 17 अक्तूबर 2026 को बुधादित्य राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बेहद शुभ माना जाता है। जब सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ विराजमान होते हैं, तो बुधादित्य योग बनता है। इस बार सूर्य और बुध की युति तुला राशि में होने जा रही है। ऐसे में कुछ जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही घर या वाहन खरीदने का सपना देख रहे जातकों को भी अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। वहीं, समय नया काम करने से लेकर यात्रा के लिए भी अनुकूल रहेगा। ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।
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मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग कई मामलों में सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आप अपने जरूरी कामों को बेहतर तरीके से पूरा करने में सफल हो सकते हैं। नौकरी करने वालों को मनचाहा पद मिलने का अवसर भी मिलेगा। कारोबार से जुड़े मामलों में भी आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई योजनाएं भी आगे बढ़ सकती हैं।
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग भाग्य का साथ दिलाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आपके करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम की सराहना मिल सकती है। इस समय आपकी लव लाइफ भी शानदार रहने वाली है। भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं को गति मिल सकती है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है।
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कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग मान-सम्मान और करियर के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। इस दौरान आपकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार देखने को मिल सकता है। परीक्षा में नया मोड़ आ सकता है, जो आपके लिए खास रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होने की संभावना रहेगी। कारोबार करने वालों को भी नए संपर्कों के माध्यम से लाभ के अवसर मिल सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।