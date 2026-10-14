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बुधादित्य राजयोग से इन 3 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, गाड़ी-मकान से लेकर नौकरी तक के सपने होंगे पूरे

Wed, 14 Oct 2026 11:17 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 14 Oct 2026 11:17 AM IST
सार

Budhaditya yoga 2026: ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, जबकि बुध वाणी, व्यापार और तर्क क्षमता से जुड़े हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति से कुछ राशि वालों को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है।

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Budhaditya yoga 2026 - फोटो : अमर उजाला

Budhaditya yoga 2026: 17 अक्तूबर 2026 को बुधादित्य राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बेहद शुभ माना जाता है। जब सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ विराजमान होते हैं, तो बुधादित्य योग बनता है। इस बार सूर्य और बुध की युति तुला राशि में होने जा रही है। ऐसे में कुछ जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही घर या वाहन खरीदने का सपना देख रहे जातकों को भी अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। वहीं, समय नया काम करने से लेकर यात्रा के लिए भी अनुकूल रहेगा। ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।



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Budhaditya yoga 2026 - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग कई मामलों में सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आप अपने जरूरी कामों को बेहतर तरीके से पूरा करने में सफल हो सकते हैं। नौकरी करने वालों को मनचाहा पद मिलने का अवसर भी मिलेगा। कारोबार से जुड़े मामलों में भी आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई योजनाएं भी आगे बढ़ सकती हैं।

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Budhaditya yoga 2026 - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग भाग्य का साथ दिलाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आपके करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम की सराहना मिल सकती है। इस समय आपकी लव लाइफ भी शानदार रहने वाली है। भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं को गति मिल सकती है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। 
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Budhaditya yoga 2026 - फोटो : अमर उजाला

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग मान-सम्मान और करियर के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। इस दौरान आपकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार देखने को मिल सकता है। परीक्षा में नया मोड़ आ सकता है, जो आपके लिए खास रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होने की संभावना रहेगी। कारोबार करने वालों को भी नए संपर्कों के माध्यम से लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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