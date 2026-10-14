बुधादित्य राजयोग से इन 3 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, गाड़ी-मकान से लेकर नौकरी तक के सपने होंगे पूरे

Budhaditya yoga 2026: 17 अक्तूबर 2026 को बुधादित्य राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बेहद शुभ माना जाता है। जब सूर्य और बुध एक ही राशि में एक साथ विराजमान होते हैं, तो बुधादित्य योग बनता है। इस बार सूर्य और बुध की युति तुला राशि में होने जा रही है। ऐसे में कुछ जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही घर या वाहन खरीदने का सपना देख रहे जातकों को भी अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। वहीं, समय नया काम करने से लेकर यात्रा के लिए भी अनुकूल रहेगा। ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।