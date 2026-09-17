शनि की राशि में पहुंचकर चंद्रमा मचाएंगे धमाल, इन राशियों को मिलेगी सफलता और शुरू होंगे अच्छे दिन

ज्योतिष में चंद्रमा का विशेष स्थान माना जाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक ग्रह होते हैं। चंद्रमा सवा दिन में एक से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण जातकों के मन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह का प्रभाव जल्दी-जल्दी होता है। इस समय चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में हैं, फिर इसके बाद गुरु के स्वामित्व वाली राशि गुरु और फिर 21 सितंबर को शनि की राशि मकर में गोचर करेंगे। चंद्रमा शनि की राशि मकर में 21 से 23 सितंबर तक रहेंगे। ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक ग्रह माना जाता है, वहीं शनि को न्याय, अनुशासन और कर्मफलदाता माना गया है। आइए जानते हैं चंद्रमा का मकर राशि में गोचर करने से किन-किन राशि वालों को ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है।
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मेष राशि
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मेष राशि
मकर राशि में चंद्रमा का गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ साबित होगा। आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपके अटके हुए काम जल्द से जल्द पूरे होंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। व्यापार में इस दौरान कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को इस दौरान कोई अच्छी सूचना सुनने को मिल सकती है।
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वृषभ राशि
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वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर में गोचर बहुत ही शुभ साबित होता है। आपके भौतिक सुख-सुविधाओं और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आय में अचानक से बड़ा फायदा मिल सकता है। घर-परिवार में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। जो लोग व्यापार में हैं उनको नई तरह की डील या सौदे करने का मौका मिल सकता है।
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कर्क राशि
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा का मकर राशि में गोचर बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। इस दौरान आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में परेशानियां दूर होंगी। आय के नए-नए साधन मिलेंगे। पुराने उधार दिए धन की वापसी संभव है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान आपको निवेश के लिए अच्छे मौके मिलेंगे।
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तुला राशि
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तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए आने वाले कुछ दिन बेहतरीन और लाभकारी साबित होंगे। चंद्रमा का मकर राशि में गोचर अच्छा और शुभ फलदायी रहेगा। आपके आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। परिवार के सदस्यों का किसी परेशानी में होने से आपको उनका भरपूर साथ मिलेगा। इसके अलावा अटके हुए धन की वापसी संभव है। जीवनसाथी संग प्रेम बढ़ेगा।