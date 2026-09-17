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शनि की राशि में पहुंचकर चंद्रमा मचाएंगे धमाल, इन राशियों को मिलेगी सफलता और शुरू होंगे अच्छे दिन

Thu, 17 Sep 2026 04:18 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 17 Sep 2026 04:18 PM IST
सार

21 से 23 सितंबर तक मन के कारक ग्रह चंद्रमा शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर में गोचर करेंगे, जिससे कुछ राशि वालों के इस दौरान बहुत ही शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं।

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moon transit in makar rashi shani ki rashi me chandrama ka gochar good impact on these rashi
मकर राशि में चंद्रमा का गोचर - फोटो : अमर उजाला
ज्योतिष में चंद्रमा का विशेष स्थान माना जाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक ग्रह होते हैं। चंद्रमा सवा दिन में एक से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण जातकों के मन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह का प्रभाव जल्दी-जल्दी होता है। इस समय चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में हैं, फिर इसके बाद गुरु के स्वामित्व वाली राशि गुरु और फिर 21 सितंबर को शनि की राशि मकर में गोचर करेंगे। चंद्रमा शनि की राशि मकर में 21 से 23 सितंबर तक रहेंगे। ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक ग्रह माना जाता है, वहीं शनि को न्याय, अनुशासन और कर्मफलदाता माना गया है। आइए जानते हैं चंद्रमा का मकर राशि में गोचर करने से किन-किन राशि वालों को ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। 
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मेष राशि - फोटो : amar ujala
मेष राशि
मकर राशि में चंद्रमा का गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ साबित होगा। आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपके अटके हुए काम जल्द से जल्द पूरे होंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। व्यापार में इस दौरान कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को इस दौरान कोई अच्छी सूचना सुनने को मिल सकती है। 
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वृषभ राशि - फोटो : amar ujala
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर में गोचर बहुत ही शुभ साबित होता है। आपके भौतिक सुख-सुविधाओं और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आय में अचानक से बड़ा फायदा मिल सकता है। घर-परिवार में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। जो लोग व्यापार में हैं उनको नई तरह की डील या सौदे करने का मौका मिल सकता है। 
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कर्क राशि - फोटो : amar ujala
कर्क राशि 
कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा का मकर राशि में गोचर बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। इस दौरान आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में परेशानियां दूर होंगी। आय के नए-नए साधन मिलेंगे। पुराने उधार दिए धन की वापसी संभव है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान आपको निवेश के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। 

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तुला राशि - फोटो : amar ujala
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए आने वाले कुछ दिन बेहतरीन और लाभकारी साबित होंगे। चंद्रमा का मकर राशि में गोचर अच्छा और शुभ फलदायी रहेगा। आपके आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। परिवार के सदस्यों का किसी परेशानी में होने से आपको उनका भरपूर साथ मिलेगा। इसके अलावा अटके हुए धन की वापसी संभव है। जीवनसाथी संग प्रेम बढ़ेगा। 
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