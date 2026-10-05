8 अक्तूबर को गुरु करेंगे नक्षत्र गोचर, इन राशियों को शिक्षा, करियर और विवाह की बाधाओं से मिलेगी मुक्ति

Guru Nakshatra Gochar 2026: अक्तूबर में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। वह माह के अंत में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि, इससे पहले 8 अक्तूबर 2026 को गुरु अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में अपना स्थान लेंगे। एक ही महीने में गुरु का यह डबल गोचर बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार, गुरु की इस स्थिति का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रह सकता है। इस दौरान जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ नेतृत्व क्षमता भी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, ज्ञान में वृद्धि और करियर में नए अवसर मिलने के योग बन सकते हैं। वहीं, विवाह से जुड़ी बाधाएं भी दूर होने की संभावना है। आइए जानते हैं इन भाग्यशाली राशियों के बारे में।