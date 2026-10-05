8 अक्तूबर को गुरु करेंगे नक्षत्र गोचर, इन राशियों को शिक्षा, करियर और विवाह की बाधाओं से मिलेगी मुक्ति

Guru Nakshatra Gochar 2026: अक्तूबर में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। वह माह के अंत में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि, इससे पहले 8 अक्तूबर 2026 को गुरु अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में अपना स्थान लेंगे। एक ही महीने में गुरु का यह डबल गोचर बेहद खास माना जा रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार, गुरु की इस स्थिति का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रह सकता है। इस दौरान जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ नेतृत्व क्षमता भी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, ज्ञान में वृद्धि और करियर में नए अवसर मिलने के योग बन सकते हैं। वहीं, विवाह से जुड़ी बाधाएं भी दूर होने की संभावना है। आइए जानते हैं इन भाग्यशाली राशियों के बारे में।
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Guru Nakshatra Gochar 2026
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों को इस दौरान भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में लिए गए फैसलों का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नए लोगों से मिलकर उनके साथ व्यापार करने की आपकी रणनीति सफल साबित हो सकती है। इस समय नौकरी को लेकर सारे प्रयास आपके सफल होंगे। प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलने के संकेत हैं। संतान सुख की प्राप्ति होगी। घर में कोई दस्तक देगा। कारोबार में नए संपर्क बनने के साथ लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे।
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सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए यह समय किस्मत चमकाने वाला साबित हो सकता है। परिवार में खुशियां आएंगी और घर-परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। इस समय घर खरीदने की इच्छा रखने वालों का सपना पूरा होगा। वहीं, करियर से जुड़े मामलों में भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। भाग्य का साथ हर कदम पर आपको मिलेगा। धन लाभ मिलता हुआ दिख रहा है।आर्थिक स्थिति बेहतर होने के साथ सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है।
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तुला राशि
तुला राशि वालों को भी गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का लाभ मिल सकता है। आपका व्यक्तित्व प्रभावी रहने वाला है और लोग आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। पिता के साथ संबंध मधुर होंगे और गुरुजनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। नए लोगों से मिलकर करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। व्यापार आपका सही दिशा में आगे बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी और नए अवसर मिलने के योग बनेंगे।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।