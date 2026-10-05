Venus Vakri 2026: शुक्र अपनी स्वराशि तुला में वक्री हो चुके हैं और वह करीब 42 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शुक्र की वक्री चाल का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। जहां कुछ राशि वालों की परेशानियां बढ़ सकती हैं, वहीं कुछ जातकों के लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित होने की संभावना है। इस दौरान कुछ राशि वालों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के साथ करियर में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को अच्छे अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं कारोबार से जुड़े लोगों को भी लाभ के नए रास्ते मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।