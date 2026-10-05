Venus Vakri 2026: शुक्र अपनी स्वराशि तुला में वक्री हो चुके हैं और वह करीब 42 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शुक्र की वक्री चाल का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। जहां कुछ राशि वालों की परेशानियां बढ़ सकती हैं, वहीं कुछ जातकों के लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित होने की संभावना है। इस दौरान कुछ राशि वालों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के साथ करियर में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को अच्छे अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं कारोबार से जुड़े लोगों को भी लाभ के नए रास्ते मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।
गजकेसरी योग 2026: 6 अक्तूबर तक इन राशियों का रहेगा गोल्डन टाइम, हर काम में होगा बड़ा लाभ
राशिफल: शनि का नक्षत्र गोचर किन राशि के लोगों को देगा खुशियां और किसे कष्ट? जानें मेष से मीन तक सभी का हाल
2 of 4
Venus Vakri 2026
- फोटो : अमर उजाला
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए शुक्र की वक्री चाल लाभदायक रह सकती है। कारोबार में आपको पुराने संपर्कों का लाभ मिलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं, तो आपको नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। इस अवधि में घर-परिवार से जुड़ी कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। करियर से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। जीवन में इस समय खुशियां अधिक महसूस होगी। आपको निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचना होगा।
शारदीय नवरात्रि 2026: 10 या 11 अक्तूबर कब शुरू होगा नवरात्रि? जानें सही तिथि और कलश स्थापना का समय
3 of 4
Venus Vakri 2026
- फोटो : अमर उजाला
कन्या राशि
कन्या राशि वालों को कारोबार में पुराने संपर्कों का लाभ मिल सकता है। अपनों के साथ सुखद समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे। आय के नए-नए रास्ते तलाशने में आपको अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। आय के नए-नए रास्ते तलाशने में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है। आय में इजाफे का योग बन रहा है।
4 of 4
Venus Vakri 2026
- फोटो : अमर उजाला
धनु राशि
धनु राशि के व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ मिलने की संभावना है। आय के नए-नए रास्ते तलाशने में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस दौरान कामकाज में सफलता मिलने के साथ आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है। विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं, राजनीति से जुड़े कार्य करने वाले लोगों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होने से धन लाभ की स्थिति बन सकती है। आय में इजाफे का योग बन रहा है।
साप्ताहिक अंक ज्योतिष: मूलांक 3, 6 और 8 वालों की बढ़ेगी कमाई, जानें साप्ताहिक अंक ज्योतिष
साप्ताहिक टैरो राशिफल: सिंह, कन्या और मकर वालों के करियर में बनेंगे नए रास्ते, टैरो कार्ड दे रहे खास संकेत
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।