गजकेसरी योग 2026: 6 अक्तूबर तक इन राशियों का रहेगा गोल्डन टाइम, हर काम में होगा बड़ा लाभ

Gajkesari Yog In October 2026: 4 अक्तूबर की शाम को चंद्रमा का गोचर अपनी स्वराशि कर्क में होने जा रहा है। वह 6 अक्तूबर की रात 10 बजकर 17 मिनट तक इसी राशि में रहने वाले हैं। ज्योतिषियों की मानें, तो कर्क राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। ऐसे में चंद्रमा और गुरु की युति से कर्क राशि में गजकेसरी योग का निर्माण होगा। इस योग को धन-धान्य, सफलता, तरक्की और अच्छे परिणामों से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा इस योग का खास प्रभाव कुछ राशि वालों पर भी देखने को मिल सकता है। इसके प्रभाव से जातकों को मनचाही सफलता, नौकरी के नए अवसर और मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में 6 अक्तूबर तक का यह समय किन 3 राशि वालों के लिए लकी रहेगा, आइए जानते हैं।