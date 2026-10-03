अश्लेषा नक्षत्र में गुरु का गोचर, इन तीन राशि वालों को होगा सबसे ज्यादा फायदा और बनेंगे बिगड़े काम







वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, विस्तार, भाग्य, धर्म और संतान कारक ग्रह माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह माना गया है और इनकी कुंडली में स्थिति अच्छी होने पर जातक के जीवन में सुख-समृद्धि और मान-सम्मान की प्राप्ति होती है। गुरु इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हैं। उच्च के गुरु हमेशा ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में विराजमान हैं, जो 8 अक्तूबर को अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। गुरु का अश्लेषा नक्षत्र के चौथे पद में जाने से कुछ राशि वालों को लाभ मिल सकता है।