दिवाली 2026: धनतेरस-दिवाली से भाई दूज तक, इन 4 राशि के लोगों का रहेगा गोल्डन टाइम, बिजनेस में होगा बड़ा लाभ

Diwali Week Horoscope: 8 नवंबर 2026 को दिवाली का महापर्व मनाया जा रहा है। इसे साल का सबसे खास त्योहार माना जाता है, जो जीवन में खुशियां, शुभता, सकारात्मक बदलाव और नई शुरुआत लेकर आता है। रोशनी का यह त्योहार कार्तिक माह में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पर्व की रौनक बनी रहती है। इस साल दिवाली का पूरा सप्ताह बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान ग्रहों के कई शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। इस समय मालव्य, विष्कुंभ और त्रिग्रही योग के साथ बुधादित्य और शुक्रादित्य योग का भी संयोग रहेगा। इन योगों का विशेष प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कुछ राशि वालों को धन लाभ, करियर में सफलता और मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि धनतेरस से भाई दूज तक किन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है।