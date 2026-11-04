दिवाली 2026: धनतेरस-दिवाली से भाई दूज तक, इन 4 राशि के लोगों का रहेगा गोल्डन टाइम, बिजनेस में होगा बड़ा लाभ

Diwali Week Horoscope: 8 नवंबर 2026 को दिवाली का महापर्व मनाया जा रहा है। इसे साल का सबसे खास त्योहार माना जाता है, जो जीवन में खुशियां, शुभता, सकारात्मक बदलाव और नई शुरुआत लेकर आता है। रोशनी का यह त्योहार कार्तिक माह में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पर्व की रौनक बनी रहती है। इस साल दिवाली का पूरा सप्ताह बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान ग्रहों के कई शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। इस समय मालव्य, विष्कुंभ और त्रिग्रही योग के साथ बुधादित्य और शुक्रादित्य योग का भी संयोग रहेगा। इन योगों का विशेष प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कुछ राशि वालों को धन लाभ, करियर में सफलता और मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि धनतेरस से भाई दूज तक किन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है।
दिवाली लकी राशिफल: कई वर्षों बाद दिवाली पर शुक्रादित्य-बुधादित्य योग का संयोग, इन 4 राशि के लोगों को नौकरी-बिजनेस में होगा जबरदस्त लाभ
2 of 5
Diwali Week Horoscope
- फोटो : अमर उजाला
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह समय सफलता और खुशियां लेकर आ सकता है। इस समय सभी क्षेत्रों में अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्ति के योग हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। नए लोगों से मिलकर जीवन में कुछ बड़ा करने का आप निर्णय लेंगे। निवेश से अच्छा लाभ आपको होगा।
3 of 5
Diwali Week Horoscope
- फोटो : अमर उजाला
कर्क राशि
कर्क राशि वालों को नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। आर्थिक मामलों में भी राहत मिलेगी और धन से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस समय परिवार में भी आपका मान बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। परिवार के साथ सुखद समय बिताने के अवसर भी मिलेंगे।
क्या है धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का सबसे शुभ समय? यहां जानें सही मुहूर्त
4 of 5
Diwali Week Horoscope
- फोटो : daily rashifal
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। घर से दूर रहने वालों को परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका प्राप्त होगा। करियर में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कोई नई योजना या व्यावसायिक अवसर भविष्य में लाभ दिला सकता है। आपके सपने पूरे हो सकते हैं और आप नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे।
5 of 5
Diwali Week Horoscope
- फोटो : अमर उजाला
तुला राशि
तुला राशि वालों को व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी किस्मत इस समय पूरा साथ देगी और बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में स्नेह और आपसी विश्वास बढ़ेगा। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। कला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। करियर को अच्छी दिशा देने में सफल होंगे।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।