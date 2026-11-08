राशिफल 9 नवंबर: कर्क, सिंह और मकर राशि के जातकों को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानें 12 राशियों का हाल

Rashifal 09 November 2026: हर नया दिन अपने साथ नई उम्मीदें, संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आता है। किसी दिन भाग्य का पूरा साथ मिलता है तो किसी दिन मेहनत के बावजूद कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आज का दिन उसके लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी, व्यापार, धन, करियर, प्रेम, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से दिन कैसा रहेगा, इसकी जानकारी दैनिक राशिफल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
आज 9 नवंबर 2026, सोमवार का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। कुछ राशियों के लिए आर्थिक लाभ और कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बन सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को अपने निर्णय सोच-समझकर लेने की आवश्यकता होगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारियों के लिए कारोबार में विस्तार और लाभ के अवसर बन सकते हैं। वहीं पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल और प्रेम बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। दैनिक राशिफल के जरिए आप अपने दिन की संभावनाओं को समझ सकते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों की बेहतर योजना बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 09 नवंबर 2026 का दिन कैसा रहने वाला है। पढ़ें आज का राशिफल और जानें नौकरी, व्यापार, धन, शिक्षा, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़ा अपना भविष्यफल।
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आज का राशिफल
- फोटो : amar ujala
मेष राशि
आज साझेदारी से जुड़े कामों में आपकी मेहनत, समझदारी और कार्यकुशलता अच्छे परिणाम दिला सकती है। आप अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करके दूसरों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके समर्पण की सराहना हो सकती है और किसी महत्वपूर्ण काम में सहयोग भी मिल सकता है। हालांकि, किसी मुद्दे पर असहमति के कारण बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत के दौरान अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कानूनी मामलों में कोई कदम उठाने से पहले जल्दबाजी न करें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ना आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा। धैर्य और विवेक के साथ काम करेंगे तो दिन को अपने पक्ष में बना सकते हैं।
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वृषभ राशि
आज बढ़ते खर्च आपकी आर्थिक योजना को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए पैसों के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी होगा। गैरजरूरी खरीदारी से बचें और अपनी जरूरतों के अनुसार ही खर्च करें। कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ और धैर्य आपको परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बन सकती है और इसके लिए लोन लेने पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी आर्थिक प्रतिबद्धता से पहले अपनी क्षमता और भविष्य की जरूरतों का आकलन जरूर करें। भाई-बहनों का सहयोग मिलने से मनोबल बढ़ेगा। मामा पक्ष से धन लाभ या कोई उत्साहजनक आर्थिक सूचना मिलने की संभावना भी है। सोच-समझकर लिए गए फैसले आपको बेहतर परिणाम दिला सकते हैं।
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मिथुन राशि
आज आपके मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र या सामाजिक जीवन में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। संतान की किसी उपलब्धि या अच्छे प्रदर्शन से आपको गर्व और खुशी महसूस होगी। हालांकि, पिता की सेहत को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए उनकी जरूरतों पर ध्यान दें। यात्रा के दौरान अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा करने से बचें और अपनी जरूरी वस्तुओं का ध्यान रखें। किसी छोटी-सी बात के कारण मन कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा महत्व न दें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे। कुल मिलाकर, दिन आपके लिए अनुकूल रह सकता है और कई महत्वपूर्ण काम सफलतापूर्वक पूरे होने की संभावना है।
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कर्क राशि
आज भाग्य का साथ मिलने से आपके कई कामों में गति आ सकती है। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, जो आगे चलकर उपयोगी साबित होगा। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में कुछ राहत महसूस होगी। माता-पिता का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उनकी सलाह और मार्गदर्शन से लंबे समय से अटके हुए काम पूरे करने में मदद मिलेगी। करियर के मामले में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए मेहनत जारी रखें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें। परिवार के किसी सदस्य की नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर में उत्साह और खुशियों का माहौल बनेगा। आज अवसरों का लाभ उठाने के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से निभाना आपके लिए जरूरी होगा।