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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   aaj ka vrishabha rashifal 9 November 2026 today taurus horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृषभ राशि वालों को मिल सकती है कोई अच्छी खबर, जानें कैसा रहेगा दिन

Mon, 09 Nov 2026 05:19 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 09 Nov 2026 05:19 AM IST
सार

भाई-बहनों का सहयोग मिलने से मनोबल बढ़ेगा। मामा पक्ष से धन लाभ या कोई उत्साहजनक आर्थिक सूचना मिलने की संभावना भी है। सोच-समझकर लिए गए फैसले आपको बेहतर परिणाम दिला सकते हैं।

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aaj ka vrishabha rashifal 9 November 2026 today taurus horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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वृषभ राशि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और इसे पृथ्वी तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग शांत स्वभाव के, धैर्यवान और मेहनती होते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता, सुख-सुविधाएं और सुंदरता पसंद होती है। ये किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करते हैं। शुक्रवार का दिन इनके लिए शुभ माना जाता है।

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope):
आज बढ़ते खर्च आपकी आर्थिक योजना को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए पैसों के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी होगा। गैरजरूरी खरीदारी से बचें और अपनी जरूरतों के अनुसार ही खर्च करें। कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ और धैर्य आपको परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बन सकती है और इसके लिए लोन लेने पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी आर्थिक प्रतिबद्धता से पहले अपनी क्षमता और भविष्य की जरूरतों का आकलन जरूर करें। भाई-बहनों का सहयोग मिलने से मनोबल बढ़ेगा। मामा पक्ष से धन लाभ या कोई उत्साहजनक आर्थिक सूचना मिलने की संभावना भी है। सोच-समझकर लिए गए फैसले आपको बेहतर परिणाम दिला सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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