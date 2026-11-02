Diwali 2026 Lucky Rashifal: हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस साल 8 नवंबर 2026, रविवार को दिवाली मनाई जाएगी। इस खास अवसर पर स्वाति नक्षत्र के साथ आयुष्मान और सौभाग्य योग का संयोग रहेगा। वहीं, तुला राशि में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य योग बनेगा। इसके साथ ही सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रहों का यह खास संयोग कई वर्षों बाद बन रहा है। इसका प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए विशेष रूप से शुभ रह सकता है। इन जातकों को करियर में बड़ी सफलता, नौकरी के नए अवसर और धन-धान्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि दिवाली पर किन राशि वालों के लिए यह समय खास रहने वाला है।