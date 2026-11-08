9 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
9 November Ka Panchang: 9 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं।
विस्तार
Panchang 09 November 2026: 09 नवंबर को अमावस्या तिथि है। इस तिथि पर स्वाती नक्षत्र और शोभन योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। आइए जानते हैं 09 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का पंचांग- 09 नवंबर 2026
|तिथि
|अमावस्या
|12:31 तक
|नक्षत्र
|स्वाति
|07:23 तक
|प्रथम करण
|नाग
|12:31 तक
|द्वितीय करण
|किंस्तुघ्न
|01:12 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|सोमवार
|योग
|शोभन
|27:02 तक
|सूर्योदय
|06:39
|सूर्यास्त
|17:29
|चंद्रमा
|वृश्चिक राशि में
|राहुकाल
|08:00-09:22
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:43–12:26:21
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43–12:26:21
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 09 नवंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:39
सूर्यास्त का समय- 17:29
चन्द्रोदय- 06:34
चन्द्रास्त- 16:39
आज का अशुभ मुहूर्त - 09 नवंबर 2026
गुलिक काल: 01:25 02:47
राहुकाल:08:00-09:22
यमगण्ड: 10:43-12:04
09नवंबर 2026, के दिन का चौघड़िया
09 नवंबर 2026, सोमवार का चौघड़िया
- अमृत- सुबह 6:38 से 8:00 बजे तक
- काल- सुबह 8:00 से 9:21 बजे तक
- शुभ- सुबह 9:21 से 10:43 बजे तक
- रोग- सुबह 10:43 से दोपहर 12:04 बजे तक
- उद्वेग- दोपहर 12:04 से 1:26 बजे तक
- चर- दोपहर 1:26 से 2:47 बजे तक
- लाभ- दोपहर 2:47 से शाम 4:09 बजे तक
- अमृत- शाम 4:09 से 5:30 बजे तक
रात का चौघड़िया
- चर- शाम 5:30 से 7:09 बजे तक
- रोग- शाम 7:09 से 8:47 बजे तक
- काल- रात 8:47 से 10:26 बजे तक
- लाभ- रात 10:26 से 12:05 बजे तक
- उद्वेग- रात 12:05 से 1:43 बजे तक
- शुभ- रात 1:43 से 3:22 बजे तक
- अमृत- रात 3:22 से 5:01 बजे तक
- चर- सुबह 5:01 से 6:39 बजे तक
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