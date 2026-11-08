9 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Panchang 09 November 2026: 09 नवंबर को अमावस्या तिथि है। इस तिथि पर स्वाती नक्षत्र और शोभन योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। आइए जानते हैं 09 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।

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