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लव राशिफल 09 नवंबर: मिथुन, तुला और कुंभ राशि की चमकेगी लव लाइफ, सिंगल को मिल सकता है सच्चा प्यार

Sun, 08 Nov 2026 03:43 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 08 Nov 2026 03:43 PM IST
सार

Love Rashifal 09 November 2026: आज का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से खास रहने वाला है। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की लव लाइफ, पार्टनर के साथ प्यार, रोमांस और रिश्तों में आने वाले बदलाव। क्या आज आपको मिलेगा सच्चा प्यार? जानें आज का लव राशिफल।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 09 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
9 नवंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Love Rashifal 09 November 2026: प्रेम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। प्यार, विश्वास, समर्पण और आपसी समझ ही किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव होते हैं। कभी रिश्तों में खुशियों की बहार आती है तो कभी छोटी-छोटी गलतफहमियां प्रेम संबंधों में दूरियां पैदा कर देती हैं। ऐसे में हर व्यक्ति यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि आज का दिन उसकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है।

आज 9 नवंबर 2026, सोमवार का दिन प्रेम और संबंधों के मामले में सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। कुछ राशियों के जातकों को अपने पार्टनर का भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा, वहीं कुछ लोगों को रिश्तों में धैर्य, समझदारी और विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होगी। किसी के जीवन में पुराने प्रेम की वापसी के संकेत मिल सकते हैं तो किसी सिंगल जातक की जिंदगी में नए प्यार की दस्तक हो सकती है।

विवाहित जातकों के लिए भी आज का दिन खास रह सकता है। जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल, रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। वहीं प्रेम संबंधों में चल रही परेशानियों को बातचीत और आपसी समझ से सुलझाने का प्रयास सफल हो सकता है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव, नए रिश्ते और प्रेम जीवन में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं।

तो आइए जानते हैं ज्योतिषीय आकलन के अनुसार मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए 09 नवंबर 2026 का दिन प्रेम, रोमांस, रिश्तों और दांपत्य जीवन के लिहाज से कैसा रहने वाला है। पढ़ें आज का लव राशिफल और जानें आपके प्रेम जीवन में क्या कुछ खास होने वाला है।
 
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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 09 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज आपके प्रेम जीवन में सुखद बदलाव आने के योग हैं। पार्टनर के साथ लंबे समय से चली आ रही अनबन समाप्त हो सकती है और रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी। आपसी प्रेम और विश्वास मजबूत होगा। अविवाहित जातकों के लिए कार्यस्थल पर किसी खास व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ने के संकेत हैं।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आज आपका प्रेम जीवन सुख, शांति और संतुष्टि से परिपूर्ण रह सकता है। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आप अपने मन की बातें खुलकर साझा करेंगे। दांपत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। अविवाहित जातकों को विवाह से जुड़ा कोई शुभ संकेत मिल सकता है।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
आज प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होने की संभावना है। पार्टनर आपकी पुरानी गलतियों को भुलाकर रिश्ते को नई शुरुआत देने का प्रयास करेंगे। इससे आपसी प्रेम और विश्वास में वृद्धि होगी। अविवाहित जातक परिवार के सामने विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन में कुछ भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपको रिश्ते में पहले जैसी आत्मीयता और रोमांस की कमी महसूस हो सकती है। पार्टनर के साथ बातचीत करके संबंधों में नई ऊर्जा लाने का प्रयास करें। अविवाहित जातकों का मन पुराने प्रेम की ओर आकर्षित हो सकता है।
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