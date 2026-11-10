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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 10 November 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वालों का मन प्रसन्न रहेगा, पढ़ें 10 नवंबर का राशिफल

Tue, 10 Nov 2026 12:12 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 10 Nov 2026 12:12 PM IST
सार

आज दोस्तों के साथ समय बिताने और मनपसंद गतिविधियों का आनंद लेने का अवसर मिल सकता है। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा।

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Aaj ka makar rashifal 10 November 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज दोस्तों के साथ समय बिताने और मनपसंद गतिविधियों का आनंद लेने का अवसर मिल सकता है। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही, लंबे समय से अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए भी दिन उपयोगी साबित हो सकता है। जरूरी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देंगे तो काफी समय से लंबित कामों में प्रगति हो सकती है।
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हालांकि, मां की सेहत या उनकी देखभाल से जुड़े खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए अपने बजट में इसका ध्यान रखें। परिवार में प्रॉपर्टी या संपत्ति से संबंधित कोई चर्चा हो सकती है। ऐसे मामलों में सभी की बात सुनना और सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा। दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा उलझने के बजाय अपने काम और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। समय का सही उपयोग करेंगे तो निजी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच अच्छा संतुलन बना पाएंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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