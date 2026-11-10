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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka meen rashifal 10 November 2026 today pisces horoscope in hindi

आज का राशिफल: मीन राशि वाले आज वाणी पर नियंत्रण रखें, पढ़ें 10 नवंबर का राशिफल

Tue, 10 Nov 2026 12:12 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 10 Nov 2026 12:12 PM IST
सार

आज अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। बातचीत के दौरान कही गई कोई बात गलत समझी जा सकती है, जिससे अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता है।

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Aaj ka meen rashifal 10 November 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। बातचीत के दौरान कही गई कोई बात गलत समझी जा सकती है, जिससे अनावश्यक विवाद पैदा हो सकता है। इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं, हालांकि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है।
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किसी भी जानकारी को बिना जांचे-परखे दूसरों तक न पहुंचाएं, क्योंकि गलत सूचना साझा करने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। सरकारी कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए जरूरी प्रक्रियाओं को धैर्यपूर्वक पूरा करें और दस्तावेजों की जांच करते रहें। परिवार में बच्चों से किया गया कोई वादा जरूर निभाने की कोशिश करें। इससे उनके मन में आपके प्रति भरोसा बढ़ेगा और रिश्ते में अपनापन मजबूत होगा। संयम और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो कई समस्याओं से बच सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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