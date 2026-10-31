साप्ताहिक राशिफल: दिवाली का सप्ताह इन राशियों के लिए रहेगा खास, धन लाभ के बनेंगे योग

1 of 13 साप्ताहिक राशिफल 02 से 08 नवंबर 2026 - फोटो : AI

Weekly Horoscope 02 to 08 November 2026: नवंबर का पहला सप्ताह 02 से 08 नवंबर तक रहने वाला है, जो ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से खास रहने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों की चाल के साथ दिवाली के प्रमुख पर्वों का भी विशेष महत्व रहेगा। 5 नवंबर को रमा एकादशी, 6 नवंबर को धनतेरस और 7 नवंबर को काली चौदस मनाई जाएगी। वहीं, 8 नवंबर को दिवाली और मां लक्ष्मी की पूजा का पर्व पड़ रहा है। इन त्योहारों के बीच ग्रहों की स्थिति का प्रभाव करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिल सकता है।



ग्रहों की बात करें तो गुरु सिंह राशि में, सूर्य तुला राशि में और मंगल कर्क राशि में रहेंगे। बुध और शनि वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। वहीं, 6 नवंबर को शुक्र के कन्या राशि में वक्री प्रवेश को भी सप्ताह का महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलाव माना जा रहा है। ऐसे में यह सप्ताह धार्मिक गतिविधियों, खरीदारी, आर्थिक योजनाओं और रिश्तों से जुड़े मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए जानते हैं, 2 से 8 नवंबर 2026 का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।

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मेष

मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का पहला सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत करियर-कारोबार की दृष्टि से शुभ रहेगी। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में सकारात्मक संभावनाएं बनेंगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके कामकाज से प्रसन्न होकर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। हालांकि कार्यक्षेत्र में मिली अहम जिम्मेदारी आपका ओहदा और परेशानी दोनों बढ़ाने का कारण बन सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश आदि करने में सावधानी बरतें। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें और किसी भी मसले को बड़ी सूझबूझ से हल करें।



सप्ताह के उत्तरार्ध में जमीन-जायदाद से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। इस दौरान भूमि-भवन के क्रय-विक्रय का सपना साकार हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग का पढ़ाई-लिखाई से मन उचट सकता है। इस सप्ताह आपको माता-पिता की ओर से सामान्य सहयोग प्राप्त होगा। किसी भी विषम स्थिति में अपने से बड़ों का अनादर करने की गलती न करें और अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाए रखें। प्रेम प्रसंग में उतावलेपन से बचें और अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें।



उपाय: प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।



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वृषभ

वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्य बेहद सावधानी और सूझबूझ के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। ध्यान रहे कि आपकी एक छोटी सी भूल आपके लिए जी का जंजाल साबित हो सकती है। ऐसे में करियर हो या फिर कारोबार नियमों की अवहेलना न करें तथा प्रत्येक कार्य को खूब सावधानी के साथ करें। इस सप्ताह कार्य विशेष से जुड़े निर्णय को जल्दबाजी में या फिर भावनाओं में बहकर लेने की गलती करने से बचना होगा।



सप्ताह के पूर्वार्ध में नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहना होगा क्योंकि वे आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए षडयंत्र रच सकते हैं। साथ ही साथ अपने कार्य को समय पर सही तरीके से पूरा करने की चुनौती भी आप पर रहेगी, अन्यथा आप अपने सीनियर के गुस्से का शिकार बन सकते हैं। इस सप्ताह इष्टमित्रों का व्यवहार सहयोगात्मक और सकारात्मक नहीं रहने पर मन थोड़ा खिन्न रहेगा।



सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछेक बड़े खर्च आ सकते हैं। इस हफ्ते परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद बना रहेगा। संतान पक्ष से जुड़ी किसी समस्या को लेकर मन चिंतित रहेगा। लव पार्टनर के साथ मेल-मिलाप में मुश्किलें आ सकती हैं। जीवनसाथी के साथ सुख, सहयोग आदि में कमी रहेगी।



उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें।



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मिथुन

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ एवं सफल कहा जाएगा। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर होने चाहिए। सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी। इस हफ्ते आप अपने बुद्धि और चातुर्य के बल पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में सत्ता-सरकार से जुड़े अटके कार्य पूरे होंगे। मुकदमे और शत्रुओं से संबंधित मामले में अनुकूलता आएगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपसी सहमति से समाप्त हो सकते हैं। यदि आप व्यवसायी हैं तो इस सप्ताह अटके हुए धन की प्राप्ति और ऋण चुकाने की स्थितियां बनेंगी।



सप्ताह के मध्य में किसी धार्मिक-मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। इस हफ्ते भाई-बहनों के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी रुचि गीत-संगीत, कला आदि में जगेगी। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग बीते हफ्ते के मुकाबले कहीं ज्यादा अपनी पढ़ाई-लिखाई में रुचि लेगा और उसकी मेहनत भी रंग लाएगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। पति-पत्नी के बीच स्नेह और आपसी विश्वास बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे।



उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में चालीसा का पाठ करें।



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