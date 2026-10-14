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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 15 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 15 अक्तूबर: कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले धन के मामले में रहें सतर्क, जानें नौकरी और व्यापार का हाल

Wed, 14 Oct 2026 03:55 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 14 Oct 2026 03:55 PM IST
सार

Rashifal 15 October 2026: आज गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 का दिन सभी राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? दैनिक राशिफल के माध्यम से जानें करियर, नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन, पारिवारिक संबंध और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां। क्या आज आपको धन लाभ होगा, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे या रिश्तों में कोई बदलाव आएगा? पढ़ें आज का राशिफल हिंदी में और जानें अपने दिन से जुड़ी ज्योतिषीय संभावनाएं।

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Today Prediction Horoscope of 15 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
15 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Rashifal 15 October 2026: गुरुवार, 15 अक्तूबर 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? क्या आज आपको करियर और कारोबार में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी या प्रेम जीवन में कोई नया बदलाव देखने को मिलेगा? जानिए आज का दैनिक राशिफल और अपनी राशि के अनुसार दिनभर की संभावनाओं के बारे में विस्तार से। ज्योतिष में राशिफल के माध्यम से ग्रहों की स्थिति और उनसे जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। आज के इस राशिफल में हम सभी 12 राशियों के जातकों के लिए दिन का संभावित हाल जानेंगे। नौकरी करने वालों के लिए कार्यक्षेत्र में किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं, व्यापारियों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के मामले में दिन कैसा रह सकता है, इन सभी विषयों को आज के राशिफल में शामिल किया गया है।

 
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Today Prediction Horoscope of 15 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज मन किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर दुविधा में रह सकता है। ऐसे में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, क्योंकि बाद में यही कदम परेशानी का कारण बन सकता है। आपकी स्वतंत्र सोच आपको अपने मन के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन आज संयम और धैर्य रखना ज्यादा जरूरी रहेगा। आर्थिक कमी के कारण लंबे समय से अटका कोई काम अब गति पकड़ सकता है। जिस काम में आप पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ जुटेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना मजबूत रहेगी। बस ध्यान भटकने न दें और अपने लक्ष्य पर पूरी नजर रखें।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

आज का दिन परिवार और अपनों के साथ खुशियां बांटने का अवसर देगा। घर में बैठकर किसी पुरानी समस्या का समाधान निकल सकता है, जिससे वातावरण में सुकून और सकारात्मकता आएगी। भविष्य की योजनाओं को लेकर किसी करीबी व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण बातचीत भी हो सकती है। यदि साझेदारी में कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उससे जुड़े सभी पहलुओं को अच्छी तरह जांच लें। अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात नई उम्मीद जगा सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

आज सावधानी और संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। वाहन चलाते समय विशेष सतर्क रहें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी अनावश्यक खर्च करा सकती है। परिवार या दोस्तों के साथ घूमने की योजना बने तो दिन खुशनुमा हो सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता या खेल से जुड़ी गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। मनपसंद चीजों पर खर्च करने की इच्छा बढ़ेगी, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा। अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी कही कोई तीखी बात रिश्तों में अनावश्यक दूरी ला सकती है।
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

आज पिताजी के साथ किसी विषय को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन उनकी बात या सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज न करें। आगे चलकर वही सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। घर में किसी नए काम या बदलाव की योजना बन सकती है और उसके लिए आर्थिक व्यवस्था पर भी विचार करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल न करें, क्योंकि छोटी परेशानी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अपनी निजी बातें हर किसी से साझा करने से बचें। आज कम बोलना, अधिक सुनना और परिस्थितियों को समझना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा।
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