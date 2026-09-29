मंगल गोचर 2026: सिंह राशि में मंगल के गोचर से मेष और कुंभ समेत इन राशियों को मिलेगा लाभ

ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा, संपत्ति, पराक्रम और भूमि आदि का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल का राशि परिवर्तन जब-जब होता है तो इसका व्यापक असर सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। 12 नवंबर 2026 को मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह रात 08 बजकर 18 मिनट पर सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगल के गोचर करने से कई राशियों के जातकों को आने वाले दिनों में अच्छी सूचनाएं सुनने को मिल सकती है।
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आज का राशिफल
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मेष राशि पर प्रभाव
मंगल का सिंह राशि में गोचर आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा जातकों को नौकरी में नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकता है जिससे नया मुकाम हासिल हो सकता है। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार रहेगा। निवेश से संबंधी मामलों में आपको लाभ मिलेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। कारोबार में नई तरह डील हासिल हो सकती है।
सिंह राशि पर प्रभाव
मंगल का सिंह राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन और लाभकारी रहेगा। करियर में आने वाले समय में बेहतर लाभ मिल सकता है। जो लोग कारोबार करते हैं उनको नई तरह की डील हासिल हो सकती है। आय के नए-नए स्त्रोत देखने को मिलेगा। जल्दबाजी में आपको किसी भी तरह का कोई भी फैसला लेने से बचना चाहिए। नए-नए मौके मिलेंगे जिसमें आपको अच्छा मुनाफा होगा।
वृश्चिक राशि पर मंगल के गोचर का प्रभाव
इस राशि के जातकों के लिए मंगल का सिंह राशि में गोचर बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण होने वाला है। नौकरी-व्यापार में आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिलेगा। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। अटका हुआ धन आपको मिलेगा। अटका हुआ धन आपको मिलेगा। जमीन-जायदाद के मामलों में आपको कोई अच्छी डील हो सकती है। घर-परिवार में नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है।
कुंभ राशि पर मंगल के गोचर का प्रभाव
कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कारोबार के मामलों में और आर्थिक मामलों में सक्रियता को बढ़ेगा। व्यापार में नए संपर्कों का लाभ मिलेगा। उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिलेगा। नौकरी मे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने के अवसर मिलेंगे। आने वाले दिनों में आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं कामयाब रहेंगी।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।