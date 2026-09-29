17 अक्तूबर को सूर्य करेंगे तुला राशि में प्रवेश, करियर और धन के मामले में इन 4 राशियों को मिल सकता है लाभ

1 of 7 Surya Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला AI







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Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, मान-सम्मान, पद और पिता का कारक ग्रह माना जाता है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है। सूर्य ने 17 सितंबर 2026 को कन्या राशि में प्रवेश किया है और ज्योतिषीय गणना के अनुसार 17 अक्तूबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने से कुछ राशियों के लिए करियर, नौकरी, कारोबार में बदलाव के योग हैं। आइए जानते हैं किन 6 राशियों के लिए यह गोचर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

2 of 7 नौकरीपेशा लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। नौकरीपेशा लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और काम करने के तरीके पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर रह सकती है। कारोबार करने वालों को पुराने काम पूरे करने के साथ नए लोगों से संपर्क बनाने का अवसर मिल सकता है। किसी पुराने ग्राहक के साथ दोबारा काम शुरू होने की संभावना भी बन सकती है।आर्थिक मोर्चे पर आय बढ़ाने के नए विकल्प सामने आ सकते हैं। यदि कहीं पैसा लंबे समय से अटका हुआ है तो उसे लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि इस अवधि में बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी रहेगा।

3 of 7 आर्थिक मामलों में भी सुधार के संकेत बताए जा रहे हैं। - फोटो : daily rashifal

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, इसलिए इस राशि के लिए सूर्य का गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आने वाले दिनों में कामकाज को लेकर सक्रियता बढ़ सकती है और आपको अपनी बात अधिकारियों या वरिष्ठ लोगों के सामने रखने का अवसर मिल सकता है। पुरानी जिम्मेदारी दोबारा आपके पास आ सकती है। उसे बेहतर तरीके से पूरा करने पर कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होने की संभावना है। आर्थिक मामलों में भी सुधार के संकेत बताए जा रहे हैं। कारोबारियों को पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है और धन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर आ सकता है। परिवार की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा।

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4 of 7 नौकरी करने वालों को अपने काम के लिए पहचान मिल सकती है। - फोटो : अमर उजाला

कन्या राशि

सूर्य फिलहाल कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए आने वाले करीब 20 दिन महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। नौकरी करने वालों को अपने काम के लिए पहचान मिल सकती है। किसी वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग मिलने की संभावना है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें किसी नए अवसर की जानकारी मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी नई शुरुआत के विचार बन सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट या काम को लेकर योजना आगे बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। पुराने भुगतान के मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाना और जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा।

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5 of 7 नौकरी में नई जिम्मेदारी या कोई महत्वपूर्ण काम सौंपा जा सकता है। - फोटो : अमर उजाला