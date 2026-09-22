कन्या राशि में बना भद्र महापुरुष राजयोग, इन राशियों की धन-दौलत और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग

1 of 5 भद्र राजयोग - फोटो : amar ujala







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ज्योतिष शास्त्र में भद्र महापुरुष योग को बहुत ही शुभ योग माना जाता है। यह राजयोग बुध ग्रह के अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होने पर बनता है। जब बुध मिथुन या कन्या राशि में होकर कुंडली के केंद्र भाव में यानी 1, 4, 7 या 10वें स्थित होता है तब भद्र महापुरुष योग का निर्माण होता है। इस समय कन्या राशि में यह शुभ योग बना हुआ है जो 26 सितंबर तक रहेगा। इस योग के निर्माण से कई राशि वालों को आने वाले दिनों में लाभ होता हुआ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले बेहतर लाभ मिल सकता है। करियर में जबरदस्त आपको सफलता हासिल होने के योग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं भद्र महापुरुष राजयोग बनने से किन राशियों के लिए शुभ और शानदार रहेगा।



2 of 5 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

3 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह योग बहुत ही शुभ साबित होगा। व्यापार-नौकरी में आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जमीन-जायदाद के मामलों में आपको आने वाले दिनों में बड़ा और बेहतर लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी। इसी के साथ धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

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4 of 5 मकर राशि - फोटो : amar ujala

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए भद्र महापुरुष योग बहुत ही अच्छा और शानदार रहेगा। इस दौरान कई लोगों के नौकरी में वेतन वृद्धि और प्रमोशन के योग हैं। कारोबारियों के लिए आने वाले समय में कई तरह के मुनाफे हासिल करने योग बन रहे हैं। निवेश से आपको अच्छा लाभ होगा, जिससे आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। आय में इजाफा होगा।

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