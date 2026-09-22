कन्या राशि में बना भद्र महापुरुष राजयोग, इन राशियों की धन-दौलत और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग

ज्योतिष शास्त्र में भद्र महापुरुष योग को बहुत ही शुभ योग माना जाता है। यह राजयोग बुध ग्रह के अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होने पर बनता है। जब बुध मिथुन या कन्या राशि में होकर कुंडली के केंद्र भाव में यानी 1, 4, 7 या 10वें स्थित होता है तब भद्र महापुरुष योग का निर्माण होता है। इस समय कन्या राशि में यह शुभ योग बना हुआ है जो 26 सितंबर तक रहेगा। इस योग के निर्माण से कई राशि वालों को आने वाले दिनों में लाभ होता हुआ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में पहले के मुकाबले बेहतर लाभ मिल सकता है। करियर में जबरदस्त आपको सफलता हासिल होने के योग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं भद्र महापुरुष राजयोग बनने से किन राशियों के लिए शुभ और शानदार रहेगा।
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कन्या राशि
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कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा। कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्ति होगी। आपको कार्यक्षेत्र में धन लाभ के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में कोई योजना कामयाब होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको लाभ होगा।
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कर्क राशि
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह योग बहुत ही शुभ साबित होगा। व्यापार-नौकरी में आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जमीन-जायदाद के मामलों में आपको आने वाले दिनों में बड़ा और बेहतर लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी। इसी के साथ धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
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मकर राशि
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मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए भद्र महापुरुष योग बहुत ही अच्छा और शानदार रहेगा। इस दौरान कई लोगों के नौकरी में वेतन वृद्धि और प्रमोशन के योग हैं। कारोबारियों के लिए आने वाले समय में कई तरह के मुनाफे हासिल करने योग बन रहे हैं। निवेश से आपको अच्छा लाभ होगा, जिससे आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। आय में इजाफा होगा।
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मीन राशि
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मीन राशि
मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में मजबूती रहेगी। इस राशि के जातकों को करियर में बंपर लाभ मिलने की उम्मीद है। जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें आने वाले दिनों में बंपर लाभ मिल सकता है। आपके अटके हुए काम पूरे होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।