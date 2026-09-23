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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 24 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 24 सितंबर: मेष, मिथुन राशि वालों को मिलेगी सफलता और प्रमोशन की खुशखबरी, आर्थिक लाभ के बनेंगे योग

Wed, 23 Sep 2026 03:46 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 23 Sep 2026 03:46 PM IST
सार

24 सितंबर 2026 के आज के राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है! ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग प्रभाव लेकर आया है। आइए जानते हैं ग्रहों की चाल और आज के दिन का पूरा विश्लेषण, ताकि आप अपने दिन की सही योजना बना सकें।

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Today Prediction Horoscope of 24 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
24 सितंबर का राशिफल - फोटो : अमर उजाला

Today Daily Prediction: 24 सितंबर 2026 का दिन सभी राशियों के लिए अपने साथ कुछ खास संकेत और संभावनाएं लेकर आया है। ज्योतिष के अनुसार, आकाश में मौजूद ग्रह-नक्षत्र लगातार अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, और उनका यह बदलाव हर राशि पर अलग-अलग तरीके से असर डालता है। कभी यह असर हमें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है, तो कभी सावधानी बरतने का इशारा भी देता है। जानेंगे कि इन छह राशियों के जातकों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों के मोर्चे पर कैसा रहेगा, करियर और व्यवसाय में किस तरह के अवसर या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, आर्थिक मामलों में क्या स्थिति बनेगी, और सेहत को लेकर किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। अगर आप भी अपनी राशि के अनुसार आज का दिन बेहतर तरीके से समझना और प्लान करना चाहते हैं, तो नीचे दिया गया पूरा राशिफल जरूर पढ़ें।

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मेष राशि वालों को मिलेगी प्रगति - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए प्रगति और नई उम्मीदों से भरा रहेगा। कृषकों को कृषि कार्यों में सफलता मिलेगी और खेती से जुड़े कामों में अच्छी गति आएगी। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज उसे आगे बढ़ाने का उत्साह मिलेगा। प्रतियोगी क्षेत्र में मेहनत करने वालों के लिए आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे, इसलिए अपनी तैयारी में कोई कमी न आने दें। जमीन-जायदाद से जुड़े काम पूरे होने पर मन को बड़ी खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी।

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वृषभ राशि वालों को मिल सकती है ऑफिस में प्रमोशन की खुशखबरी - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि
आज आपके लिए खुशियों भरी खबरों का दिन है। ऑफिस में प्रमोशन की सूचना मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास और उत्साह दोनों बढ़ेंगे। घर में भी प्रसन्नता का माहौल रहेगा। किसी छोटी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें, वरना मन अनावश्यक उलझनों में फंस सकता है। काम में मन लगेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लंबे समय से चल रहे लोन के पूरा होने की संभावना से आर्थिक चिंता कम हो सकती है। सिविल इंजीनियरों के लिए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत का अवसर आएगा।

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Today Prediction Horoscope of 24 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंधों में खत्म होगी अनबन - फोटो : अमर उजाला
मिथुन राशि
आज आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और समझदारी से निभाएंगे। परिवार के लोग आपके प्रयासों की सराहना करेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। राजकीय क्षेत्र में काम करने वालों के लिए लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। प्रेम संबंधों में चली आ रही अनबन समाप्त होने की संभावना है और आप दोनों एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिन उत्साह के साथ बीतेगा।
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कर्क राशि वालों को मिलेगा लाभ - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
आज का दिन आपके लिए लाभ और सम्मान लेकर आएगा। बड़े-बुजुर्गों की सलाह को महत्व देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाने के संकेत हैं। इलेक्ट्रीशियन कारोबारियों को व्यापार में अच्छे लाभ के अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपके सज्जन व्यवहार की प्रशंसा होगी और मान-सम्मान बढ़ेगा। संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लंबे समय से परेशान कर रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है।

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