बुध गोचर 2026: 26 सितंबर को बुध का राशि परिवर्तन, इन 4 राशियों को मिलेगा करियर और धन का लाभ

ज्योतिष में बुध को नवग्रहों में विशेष स्थान प्राप्त है। चंद्रमा के बाद बुध सबसे तेज गति से राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह माने जाते हैं। इन्हें बुद्धि, वाणी, लेखन, संवाद, शिक्षा और सीखने की क्षमता से संबंधित माना जाता है। अब बुध 26 सितंबर की दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला बुध की मित्र राशि मानी जाती है और इस राशि में बुध 2 दिसंबर तक रहेंगे। इस दौरान व्यापार, नौकरी, शिक्षा और रिश्तों से जुड़े मामलों में कई राशियों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए बुध का यह गोचर शुभ रह सकता है।
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मिथुन राशि
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मिथुन राशि
- मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है।
- कार्यक्षेत्र में आपको बेहतर अवसर मिल सकते हैं और आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं।
- विद्यार्थियों का पढ़ाई पर फोकस बढ़ेगा, जिससे उन्हें अच्छे परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी।
- आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।
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कर्क राशि
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कर्क राशि
- कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है।
- आमदनी के स्रोत मजबूत होंगे और परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा।
- कारोबारियों के लिए किसी बड़ी डील का रास्ता खुल सकता है।
- नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं।
- नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है।
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सिंह राशि
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सिंह राशि
- सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का तुला में प्रवेश मान-सम्मान बढ़ाने वाला हो सकता है।
- करियर में नए अवसर सामने आएंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है।
- धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर रुचि बढ़ेगी। इस दौरान धार्मिक यात्रा की योजना भी बन सकती है।
- कारोबार में अच्छे मुनाफे के संकेत हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिल सकता है।
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धनु राशि
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धनु राशि
- धनु राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर आर्थिक स्थिति को बेहतर करने वाला माना जा रहा है।
- पुराने कर्ज से राहत मिलने के साथ धन-संपत्ति में वृद्धि के अवसर बन सकते हैं।
- किसी लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान मिल सकता है।
- इस दौरान किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, जिससे कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
- विदेश में नौकरी का सपना पूरा होने के संकेत हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है।
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