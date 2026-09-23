बुध गोचर 2026: 26 सितंबर को बुध का राशि परिवर्तन, इन 4 राशियों को मिलेगा करियर और धन का लाभ

ज्योतिष में बुध को नवग्रहों में विशेष स्थान प्राप्त है। चंद्रमा के बाद बुध सबसे तेज गति से राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह माने जाते हैं। इन्हें बुद्धि, वाणी, लेखन, संवाद, शिक्षा और सीखने की क्षमता से संबंधित माना जाता है। अब बुध 26 सितंबर की दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला बुध की मित्र राशि मानी जाती है और इस राशि में बुध 2 दिसंबर तक रहेंगे। इस दौरान व्यापार, नौकरी, शिक्षा और रिश्तों से जुड़े मामलों में कई राशियों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए बुध का यह गोचर शुभ रह सकता है।



