अक्तूबर में गुरु बृहस्पति करेंगे मघा नक्षत्र में गोचर, इन राशियों के लिए तरक्की और धन लाभ के योग

1 of 5 31 अक्तूबर को गुरु का नक्षत्र परिवर्तन - फोटो : amar ujala







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ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, धन, भाग्य, विस्तार और सुख-समृद्धि आदि का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु का दर्जा शुभ ग्रहों में होता है और ये एक राशि में करीब 13 महीनों तक रहते हैं। राशि परिवर्तन करने के अलावा गुरु समय-समय पर नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरु 31 अक्तूबर 2026 को केतु के स्वामित्व वाले मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, साथ ही इसी दिन गुरु अपनी उच्च राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में भी प्रवेश करेंगे। गुरु के मघा नक्षत्र में गोचर करने से कुछ राशि वालों के लिए आने वाला समय बहुत ही शुभ और प्रभावशाली रहेगा। आइए जानते हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन से किस राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

गुरु के मघा नक्षत्र में प्रवेश करने से मेष राशि वालों के लिए आने वाले समय में उनके करियर और आर्थिक मामलों में नए-नए तरह के अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नई तरह की जिम्मेदारी और पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। करियर-कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों और प्रोजेक्ट से लाभ मिलेगा। आय के नए-नए सोर्स और रुका हुआ धन प्राप्त होगा।

3 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए गुरु का केतु के नक्षत्र में गोचर बहुत ही खास और लाभकारी रहेगा। इससे आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो सकती है। नौकरी में पद-प्रतिष्ठा और नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। करियर-कारोबार में आपको नए तरह के अवसरों की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी।

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4 of 5 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन करियर-कारोबार और आर्थिक स्थिति के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी में तरक्की के नए-नए अवसर मिल सकते हैं। मान-सम्मान में इजाफा और व्यापारिक सौदे बनेंगे। प्रभावशाली लोगों से मेल-मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आय में वृद्धि, जिससे बैंक बैलेंस में इजाफा देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में प्रेम और स्नेह बरकरार रहेगा।

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5 of 5 कुंभ राशि - फोटो : amar ujala