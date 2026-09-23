24 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 23 Sep 2026 06:35 PM IST
सार
24 September Ka Panchang: 24 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 24 September: 24 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर धनिष्ठा नक्षत्र और धृति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 24 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:45 − 12:33
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 24 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:10
सूर्यास्त का समय- 18:08
चन्द्रोदय- 16:49
चन्द्रास्त- 03:36
आज का अशुभ मुहूर्त - 24 सितंबर 2026
गुलिक काल: 09:10 − 10:39
राहुकाल: 13:39 − 15:09
यमगण्ड: 06:10 − 07:40
24 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया
शुभ- 06:09 - 07:39
रोग - 07:39 - 09:09
उद्वेग - 09:09 - 10:39
चर - 10:39 - 12:08
लाभ- 12:08 - 13:38
अमृत -13:38 - 15:08
काल -15:08 - 16:37
शुभ- 16:37 - 18:07
24 सितंबर 2026, गुरुवार की रात का चौघड़िया
अमृत - 18:07 - 19:37
चर- 19:37 - 21:08
रोग - 21:08 - 22:38
काल - 22:38 - 00:08, 25 सितंबर
लाभ - 00:08 - 01:39, 25 सितंबर
उद्वेग - 01:39 - 03:09, 25 सितंबर
शुभ- 03:09 - 04:39, 25 सितंबर
अमृत - 04:39 - 06:10, 25 सितंबर
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आज का पंचांग- 24 सितंबर 2026
|तिथि
|त्रयोदशी
|23:14 तक
|नक्षत्र
|धनिष्ठा
|10:23 तक
|प्रथम करण
|कौवाला
|11:06 तक
|द्वितीय करण
|तैतिल
|23:14 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|गुरुवार
|योग
|धृति
|15:47 तक
|सूर्योदय
|06:10
|सूर्यास्त
|18:08
|चंद्रमा
|कुंभ राशि में
|राहुकाल
|13:39 − 15:09
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:45 − 12:33
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:45 − 12:33
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 24 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:10
सूर्यास्त का समय- 18:08
चन्द्रोदय- 16:49
चन्द्रास्त- 03:36
आज का अशुभ मुहूर्त - 24 सितंबर 2026
गुलिक काल: 09:10 − 10:39
राहुकाल: 13:39 − 15:09
यमगण्ड: 06:10 − 07:40
24 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया
शुभ- 06:09 - 07:39
रोग - 07:39 - 09:09
उद्वेग - 09:09 - 10:39
चर - 10:39 - 12:08
लाभ- 12:08 - 13:38
अमृत -13:38 - 15:08
काल -15:08 - 16:37
शुभ- 16:37 - 18:07
24 सितंबर 2026, गुरुवार की रात का चौघड़िया
अमृत - 18:07 - 19:37
चर- 19:37 - 21:08
रोग - 21:08 - 22:38
काल - 22:38 - 00:08, 25 सितंबर
लाभ - 00:08 - 01:39, 25 सितंबर
उद्वेग - 01:39 - 03:09, 25 सितंबर
शुभ- 03:09 - 04:39, 25 सितंबर
अमृत - 04:39 - 06:10, 25 सितंबर
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