अपने ही नक्षत्र में शनि का गोचर: इन 3 राशि वालों की पलटेगी किस्मत, फरवरी 2027 तक बिजनेस में होगा बंपर लाभ

Shani Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि के राशि परिवर्तन से लेकर नक्षत्र गोचर तक को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव 12 राशियों पर व्यापाक रूप से देखने को मिलता है। शनि इस समय मीन में विराजमान हैं और यहां रहते हुए जल्द ही एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ज्योतिषियों के अनुसार, 9 अक्तूबर 2026 को शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। वह 8 फरवरी 2027 तक भी इसी नक्षत्र में रहेंगे। संयोग से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और अपने ही नक्षत्र में उनका प्रवेश विशेष माना जा रहा है। ऐसे में इस गोचर का शुभ-अशुभ 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इन 3 राशि के लोगों के लिए यह समय भाग्योदय और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है। आइए इनके नाम जानते हैं।