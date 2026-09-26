सूर्य गोचर 2026: 27 सितंबर को हस्त नक्षत्र में सूर्य का गोचर, इन 4 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

सभी ग्रहों में सूर्यदेव को राजा माना गया है। सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं जिसे सूर्य संक्रांति के नाम से जाना जाता है। राशि परिवर्तन के अलावा सूर्य समय-समय पर नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। 27 सितंबर को सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 11 अक्तूबर 2026 तक सूर्य इस नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य के हस्त नक्षत्र में गोचर करने से आने वाले कुछ दिनों में कुछ राशि वालों के जीवन में बेहद ही सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और धन लाभ के योग बनेंगे। आइए जानते हैं किन-किन राशि वालों को सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।