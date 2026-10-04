साप्ताहिक अंक ज्योतिष: मूलांक 3, 6 और 8 वालों की बढ़ेगी कमाई, जानें साप्ताहिक अंक ज्योतिष

Weekly Numerology Prediction: 5 से 11 अक्तूबर 2026 का सप्ताह अंक ज्योतिष के लिहाज से बदलाव और नए अनुभवों का संकेत दे रहा है। इस सप्ताह अंक 5 की ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो गतिशीलता, आजादी और नए अवसरों से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में अचानक बदलती परिस्थितियों से घबराने के बजाय उनके अनुसार खुद को ढालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। करियर में नए संपर्क और नए विचार काम आ सकते हैं, जबकि पैसों के मामले में आकर्षक चीजों पर बिना सोचे खर्च करने से बचना होगा। रिश्तों में स्पष्ट बातचीत कई पुरानी गलतफहमियों को दूर कर सकती है।