साप्ताहिक अंक ज्योतिष: मूलांक 3, 6 और 8 वालों की बढ़ेगी कमाई, जानें साप्ताहिक अंक ज्योतिष

Weekly Numerology Prediction: 5 से 11 अक्तूबर 2026 का सप्ताह अंक ज्योतिष के लिहाज से बदलाव और नए अनुभवों का संकेत दे रहा है। इस सप्ताह अंक 5 की ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो गतिशीलता, आजादी और नए अवसरों से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में अचानक बदलती परिस्थितियों से घबराने के बजाय उनके अनुसार खुद को ढालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। करियर में नए संपर्क और नए विचार काम आ सकते हैं, जबकि पैसों के मामले में आकर्षक चीजों पर बिना सोचे खर्च करने से बचना होगा। रिश्तों में स्पष्ट बातचीत कई पुरानी गलतफहमियों को दूर कर सकती है।
2 of 10
साप्ताहिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amar ujala
मूलांक 1
- इस सप्ताह आपको पुराने तरीके छोड़कर काम करने का नया तरीका अपनाने का अवसर मिल सकता है।
- किसी नई जगह जाना या नए लोगों से संपर्क बनाना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
- यदि आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी बात आत्मविश्वास के साथ सामने रखें।
- केवल बोरियत या जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं।
- काम के साथ आराम और दिनचर्या का भी ध्यान रखना जरूरी रहेगा।
- प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में अपनों को पर्याप्त समय दें और बातचीत में नरमी बनाए रखें।
3 of 10
साप्ताहिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amar ujala
मूलांक 2
- इस सप्ताह परिस्थितियां आपकी सामान्य दिनचर्या से थोड़ी अलग रह सकती हैं।
- अचानक होने वाले बदलाव शुरुआत में आपको असहज कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं से नई जानकारी और अनुभव मिलेंगे।
- किसी मीटिंग, बातचीत या नए संपर्क से काम की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।
- कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले फायदे और नुकसान को अच्छी तरह समझ लें।
- मानसिक शांति के लिए कुछ समय अकेले बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा।
- रिश्तों में मन की बात दबाने के बजाय खुलकर बात करें, इससे आपसी समझ बेहतर होगी।
4 of 10
साप्ताहिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amar ujala
मूलांक 3
- यह सप्ताह आपकी रचनात्मक क्षमता को सामने लाने वाला हो सकता है।
- लेखन, शिक्षा, मीडिया, कला या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
- आपकी बातचीत और मिलनसार स्वभाव से नए लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे।
- लगातार सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने के कारण खुद के आराम को नजरअंदाज न करें।
- परिवार या दोस्तों के साथ छोटी यात्रा या खुशनुमा समय बिताने का मौका मिल सकता है।
- रिश्तों में आपकी सकारात्मक ऊर्जा और खुला व्यवहार नजदीकी बढ़ाने में मदद करेगा।
5 of 10
साप्ताहिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amar ujala
मूलांक 4
- इस सप्ताह आपकी बनाई हुई कुछ योजनाओं में अचानक बदलाव हो सकता है।
- शुरुआत में इससे परेशानी या झुंझलाहट महसूस हो सकती है, लेकिन परिस्थिति को स्वीकार करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
- किसी नए तरीके या अनुभव से आपको आगे के लिए महत्वपूर्ण सीख मिल सकती है।
- काम के बीच थोड़ा ब्रेक लेना और खुली हवा में समय बिताना तनाव कम करने में मदद करेगा।
- रिश्तों में सामने वाले की सोच को समझने की कोशिश करें और हर चीज अपने तरीके से कराने की जिद न करें।
- आपसी तालमेल बनाए रखने से पारिवारिक और प्रेम संबंध बेहतर रहेंगे।