1 of 10 18 नवंबर 2026 अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 18 November 2026: आज 18 नवंबर 2026 का दिन सभी मूलांक के जातकों के लिए कुछ खास संदेश लेकर आया है। मूलांक 1 और 5 वालों के लिए दिन खास रह सकता है, जबकि मूलांक 2 के जातकों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। ऐसे में आइए जानते हैं, मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं आपके अंक।

Trending Videos

2 of 10 numerology - फोटो : adobe stock

मूलांक 1

आज परिस्थितियां आपकी सोच और इच्छाओं के अनुरूप रह सकती हैं। परिवार के साथ घूमने-फिरने, पिकनिक या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है। इससे मन प्रसन्न रहेगा और अपनों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

शुभ अंक: 23

शुभ रंग: पीला

3 of 10 numerology - फोटो : adobe stock

मूलांक 2

आज आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहने की जरूरत है। विरोधी आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें। किसी यात्रा की योजना आज बन सकती है।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: लाल

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 10 numerology - फोटो : adobe stock

मूलांक 3

आज सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सेहत का ध्यान रखें और कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। साथ ही आंखों में जलन भी परेशान कर सकती है। बिजनेस को लेकर किया योजना का हिस्सा बन सकते हैं।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: ग्रे

विज्ञापन

5 of 10 numerology - फोटो : adobe stock