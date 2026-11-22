Ank Jyotish 23 November 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, आज का दिन सभी मूलांक वालों के लिए कई खास संकेत लेकर आया है। कुछ मूलांक के जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है, तो कुछ के लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। वहीं, व्यापार से जुड़े लोगों को सोच-समझकर लिए गए फैसलों का लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन-सा शुभ अंक व रंग आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है।
आज का अंक ज्योतिष 23 नवंबर: किन मूलांक वालों को मिलेगी खुशखबरी और किसका बढ़ेगा तनाव? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिष
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sun, 22 Nov 2026 03:45 PM IST
सार
जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, प्रेम, रिश्तों और कार्यक्षेत्र के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन-से शुभ अंक आपका साथ दे सकते हैं।
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