1 of 10 Ank Jyotish 23 November 2026 - फोटो : अमर उजाला







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Ank Jyotish 23 November 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार, आज का दिन सभी मूलांक वालों के लिए कई खास संकेत लेकर आया है। कुछ मूलांक के जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है, तो कुछ के लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। वहीं, व्यापार से जुड़े लोगों को सोच-समझकर लिए गए फैसलों का लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन-सा शुभ अंक व रंग आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है।

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मूलांक 1

आज आप शांति और एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। मन में चल रही उलझनों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। विवाह के योग भी बन सकते हैं।

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- केसरिया

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मूलांक 2

पुराने कामों को पूरा करने और किसी नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। हालांकि, अनावश्यक खर्च और लापरवाही के कारण आपका बजट बिगड़ सकता है। लेखन और शोध से जुड़े कार्यों में आज आपका मन लगेगा।

शुभ अंक- 4

शुभ रंग- पीला

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मूलांक 3

करियर और आर्थिक मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का पूरा लाभ पाने के लिए योजनाओं की समीक्षा करें और काम करने के तरीके में जरूरी बदलाव लाएं। इससे बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- सफेद

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