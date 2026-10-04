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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 5 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 5 अक्तूबर: मूलांक 1, 5 और 6 वालों के लिए शानदार दिन, करियर में मिल सकता है नया मौका

Sun, 04 Oct 2026 03:19 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 04 Oct 2026 03:19 PM IST
सार

5 अक्तूबर 2026 को अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक वाले जातकों के लिए दिन खास रह सकता है। आज अंक आपके करियर, धन और रिश्तों से जुड़े फैसलों पर असर डाल सकते हैं। जानें मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक ज्योतिष और अपना शुभ अंक।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 5 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
5 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Ank Jyotish 05 October 2026: 5 अक्तूबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के लिहाज से कई मूलांक वाले जातकों के लिए खास रह सकता है। आज के दिन ग्रहों और अंकों के प्रभाव से करियर, कारोबार, धन और रिश्तों से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर मूलांक निकाला जाता है और इसी के जरिए व्यक्ति के दिन के बारे में संभावित संकेत बताए जाते हैं। आज मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए दिन की परिस्थितियां अलग-अलग रह सकती हैं। किसी को काम में सफलता और आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं, तो किसी को अपने खर्च और फैसलों पर नियंत्रण रखना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं 5 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष, मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किस मूलांक को मिल सकता है लाभ और आज आपका शुभ अंक क्या रहेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 5 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने का मौका मिल सकता है। आपकी मेहनत और फैसले लेने की क्षमता की सराहना हो सकती है। धन से जुड़े मामलों में भी दिन सकारात्मक रहने के संकेत हैं।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- क्रीम

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 5 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज आपको अपने काम पर फोकस बनाए रखने की जरूरत होगी। किसी पुराने काम को पूरा करने में परिवार या करीबी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना आपके लिए बेहतर रहेगा। रिश्तों में अपनी बात शांत तरीके से रखने से गलतफहमी दूर हो सकती है।
शुभ अंक- 8
शुभ रंग- नारंगी

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 5 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज का दिन आपके लिए उत्साह और सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत पर वरिष्ठों की नजर पड़ सकती है और कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को भी लाभ का अवसर मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।
शुभ अंक- 11
शुभ रंग- हल्का लाल

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 5 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आज कामकाज को लेकर व्यस्तता अधिक रह सकती है, लेकिन मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। किसी योजना को आगे बढ़ाने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की सलाह काम आ सकती है।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- गहरा नीला

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