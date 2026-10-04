Ank Jyotish 05 October 2026: 5 अक्तूबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के लिहाज से कई मूलांक वाले जातकों के लिए खास रह सकता है। आज के दिन ग्रहों और अंकों के प्रभाव से करियर, कारोबार, धन और रिश्तों से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर मूलांक निकाला जाता है और इसी के जरिए व्यक्ति के दिन के बारे में संभावित संकेत बताए जाते हैं। आज मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए दिन की परिस्थितियां अलग-अलग रह सकती हैं। किसी को काम में सफलता और आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं, तो किसी को अपने खर्च और फैसलों पर नियंत्रण रखना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं 5 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष, मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किस मूलांक को मिल सकता है लाभ और आज आपका शुभ अंक क्या रहेगा।
अंक ज्योतिष 5 अक्तूबर: मूलांक 1, 5 और 6 वालों के लिए शानदार दिन, करियर में मिल सकता है नया मौका
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 04 Oct 2026 03:19 PM IST
सार
5 अक्तूबर 2026 को अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक वाले जातकों के लिए दिन खास रह सकता है। आज अंक आपके करियर, धन और रिश्तों से जुड़े फैसलों पर असर डाल सकते हैं। जानें मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक ज्योतिष और अपना शुभ अंक।
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