अंक ज्योतिष 5 अक्तूबर: मूलांक 1, 5 और 6 वालों के लिए शानदार दिन, करियर में मिल सकता है नया मौका

1 of 10 5 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Ank Jyotish 05 October 2026: 5 अक्तूबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के लिहाज से कई मूलांक वाले जातकों के लिए खास रह सकता है। आज के दिन ग्रहों और अंकों के प्रभाव से करियर, कारोबार, धन और रिश्तों से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर मूलांक निकाला जाता है और इसी के जरिए व्यक्ति के दिन के बारे में संभावित संकेत बताए जाते हैं। आज मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए दिन की परिस्थितियां अलग-अलग रह सकती हैं। किसी को काम में सफलता और आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं, तो किसी को अपने खर्च और फैसलों पर नियंत्रण रखना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं 5 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष, मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किस मूलांक को मिल सकता है लाभ और आज आपका शुभ अंक क्या रहेगा।

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अंक 1

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने का मौका मिल सकता है। आपकी मेहनत और फैसले लेने की क्षमता की सराहना हो सकती है। धन से जुड़े मामलों में भी दिन सकारात्मक रहने के संकेत हैं।

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- क्रीम

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अंक 2

आज आपको अपने काम पर फोकस बनाए रखने की जरूरत होगी। किसी पुराने काम को पूरा करने में परिवार या करीबी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना आपके लिए बेहतर रहेगा। रिश्तों में अपनी बात शांत तरीके से रखने से गलतफहमी दूर हो सकती है।

शुभ अंक- 8

शुभ रंग- नारंगी

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अंक 3

आज का दिन आपके लिए उत्साह और सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत पर वरिष्ठों की नजर पड़ सकती है और कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को भी लाभ का अवसर मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

शुभ अंक- 11

शुभ रंग- हल्का लाल

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