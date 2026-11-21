1 of 10 अंक ज्योतिष राशिफल 22 नवंबर - फोटो : अमर उजाला







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Today Numerology Prediction 22 November 2026: अंक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, दिन में अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। कुछ मूलांक वालों को किसी तरह की शुभ और अच्छी सूचना सुनने को मिल सकती है। आय में इजाफा होने के योग हैं। ऐसे में आइए जानते हैं 22 नवंबर का दिन मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा।



अंक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, दिन में अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। कुछ मूलांक वालों को किसी तरह की शुभ और अच्छी सूचना सुनने को मिल सकती है। आय में इजाफा होने के योग हैं। ऐसे में आइए जानते हैं 22 नवंबर का दिन मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा।

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2 of 10 दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

मूलांक 1 वालों के लिए दिन अच्छी खबरों से भरा हुआ होगा। आय प्राप्ति के अच्छे योग है। अधूरे कामों में गति आएगी। लेन-देन के मामलों में आपको सजग रहना होगा। नौकरी पेशा जातकों को नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

शुभ अंक- 15

शुभ रंग- पीला

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अंक 2

मूलांक 2 वालों के लिए दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव के साथ बीतेगा। धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि होगी। जो लो व्यापार करते हैं उनको कोई अच्छी और बेहतर डील मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कोई उपलब्धियां हासिल हो सकती है।

शुभ अंक- 06

शुभ रंग- नारंगी

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अंक 3

मूलांक 3 वालों के लिए करियर-कारोबार में उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। पैतृक कार्यों में आपकी रुचि पैदा होगी। प्रेम में आपको अच्छे पल की प्राप्ति होगी। लाभ प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। आपको अतिरिक्त आय के लाभ मिलेगा।

शुभ अंक- 20

शुभ रंग- लाल

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