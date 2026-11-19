Today Numerology Prediction 20 November 2026: आज का दिन सभी मूलांक वालों के लिए अलग-अलग संदेश लेकर आया है। नौकरीपेशा लोगों को उनकी मेहनत का फल मिल सकता है। वहीं, कुछ मूलांक के जातकों की लव लाइफ में अचानक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार, 20 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है।
अंक ज्योतिष 20 नवंबर 2026: मूलांक 2 और 9 वालों को मिलेगा बड़ा लाभ, निवेश में मिलेंगे शानदार परिणाम
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 19 Nov 2026 05:14 PM IST
सार
जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, प्रेम, रिश्तों और कार्यक्षेत्र के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन-से शुभ अंक आपका साथ दे सकते हैं।
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